Ajax licht opmerkelijk Henderson moment-uit: 'Dit is precies wat we al het hele seizoen gemist hebben'

heeft zijn eerste overwinning sinds zijn komst naar Ajax eindelijk te pakken. De Engelsman zette weliswaar medio januari al zijn handtekening onder een contract in Amsterdam, maar voor de competitieduels met RKC (4-1) en Heracles Almelo (2-4) én de return tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League behoorde hij niet tot de selectie. Henderson maakte zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-0) zijn rentree en Ajax geniet vooral van een actie in de blessuretijd.

De Amsterdammers maakten op 18 januari de komst van Henderson wereldkundig, maar heel veel plezier beleeft de middenvelder nog niet aan zijn tijd in Nederland. Hij beleefde een prima debuut tegen PSV (1-1), maar kon vervolgens niet voorkomen dat Ajax onderuit ging bij sc Heerenveen (3-2) en in de eigen Johan Cruijff ArenA een draak van een wedstrijd speelde tegen Bodø/Glimt én NEC (beide duels eindigden in 2-2). Henderson moest het tweede treffen met de Noren aan zich voorbij laten gaan en ontbrak drie dagen later ook in de uitwedstrijd tegen AZ.

De Engelsman was één van de dertien spelers die afgelopen vrijdag ondanks een vrije dag besloten om tóch te gaan trainen. Henderson keerde in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht terug in de basis en vormde op het middenveld een prima duo met Sivert Mannsverk. Dat de voormalig Liverpool-captain weer volledig fit is, liet hij blijken in de vierde minuut van de blessuretijd. Ajax verdedigde met z’n tienen een 2-0 voorsprong en groef zich massaal in, maar Henderson besloot om er toch nog een sprint uit te persen. Met succes, want FC Utrecht-doelman Mattijs Branderhorst kreeg het aardig benauwd van de druk zettende Henderson. “Henderson jaagt door op Branderhorst en kijk eens naar de reactie van Jordan Henderson”, sprak de ESPN-commentator. “Viert het balbezit als ware een winnende goal.”

Het socialmediateam van Ajax kan de actie van de winteraanwinst in elk geval waarderen. “Mentaliteit”, zo luidt op X de tekst bij een video van het hierboven beschreven moment. “En dit stukje beleving is precies wat we al het hele seizoen gemist hebben. Bereidheid om in minuut 93 nog een sprint te trekken bij een 2-0 voorsprong”, is een van de reacties onder de tweet.