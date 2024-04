Ajax-huurling Conceiçao gaat recht voor de scheidsrechter staan en vertoont opmerkelijk gedrag

Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen Estoril en FC Porto (1-0) van zaterdagavond. Ajax-huurling Francisco Conceiçao kreeg in minuut 89 een rode kaart, waarna hij samen met andere spelers de scheidsrechter opzocht om cynisch voor hem te klappen.

De frustraties waren al hoog bij Porto, want eerder in de wedstrijd was Diogo Costa weggestuurd en vlak daarna had Cassiano de score geopend voor Estoril. Toen Conceiçao na een klein tikje aan zijn tegenstander een tweede gele kaart kreeg, waren de rapen gaar. Conceiçao ging recht voor scheidsrechter António Nobre staan en klapte cynisch voor hem, samen met Pepe en Evanilson.

De spelers van Porto vonden het belachelijk dat Conceiçao een gele kaart kreeg voor een klein tikje aan een tegenstander, die voor hem was gaan staan bij het nemen van een ingooi. Daarna volgden nóg twee rode kaarten: Bernardo Vital van Estoril moest inrukken na het doorhalen van een doorgebroken speler en aanvaller Pepê (niet te verwarren met de 41-jarige verdediger Pepe) kreeg buiten de lijnen rood voor aanmerkingen op de leiding.

Optie tot koop: gaat Conceiçao definitief naar FC Porto?

Conceição zal na zijn rode kaart een wedstrijd schorsing moeten uitzitten. De 21-jarige aanvaller is de laatste maanden een vaste waarde bij Porto. De huidige nummer drie van Portugal kan Conceição via een optie tot koop van tien miljoen euro definitief overnemen van Ajax. Die optie zou verplicht zijn geweest als de buitenspeler dit seizoen in minstens 25 wedstrijden een helft of meer zou meedoen, maar dat aantal gaat hij niet halen. Toch is het gezien de speeltijd die Conceição krijgt niet onwaarschijnlijk dat Porto de optie gaat lichten.