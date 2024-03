Van 't Schip: 'Het is al vervelend dat ik erover moet praten'

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft zich daags voor de eerste ontmoeting met Aston Villa in de achtste finales van de UEFA Conference League kort uitgelaten over de opmerkingen van Maurice Steijn over Hedwiges Maduro. Steijn haalde maandagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport andermaal uit naar de assistent. Van ’t Schip heeft het gehoord, maar herkent zich niet in de ervaringen van zijn voorganger.

Toen in juni vorig jaar naar buiten kwam dat toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat Steijn op het oog had om de nieuwe hoofdtrainer van Ajax te worden, werd ook al vrij snel gemeld dat Maduro in dat geval één van de assistenten van de Hagenaar moest gaan worden. Maduro was kort ervoor als rechterhand van Alex Pastoor bij Almere City gepromoveerd naar de Eredivisie. De club uit Flevoland wilde Maduro in eerste instantie niet laten gaan, maar de voormalig Oranje-international kreeg uiteindelijk alsnog zijn overgang naar Ajax, waarvoor hij in het verleden als speler al actief was.

De samenwerking tussen Steijn en Maduro werd echter geen succes. Twee dagen na het vertrek van Steijn bij Ajax publiceerde De Telegraaf een verhaal waarin viel te lezen dat de Hagenaar wel degelijk langer door had willen gaan in Amsterdam, maar Maduro dan wel moest vertrekken. In het programma Rondo haalde Steijn publiekelijk uit naar zijn voormalige assistent. Volgens Steijn had de oud-speler van onder meer ook Valencia en Sevilla bepaalde zaken doorgespeeld naar sportpsycholoog Annemieke Zijerveld van Almere City.

Van ’t Schip werd woensdagmiddag gevraagd naar een reactie op de uitlatingen van Steijn. “Ik heb er niet naar gekeken. Ik heb het gehoord. Er is niets nieuws gezegd, in de zin van: voor mijn komst werd het al gezegd en nu is het nog een keer herhaald”, reageerde Van ’t Schip voor de camera van Vandaag Inside. “Ik ervaar dat zelf niet zo. Het is al vervelend dat ik erover moet praten, want ik wil alleen over de wedstrijd tegen Aston Villa praten.”

Op de persconferentie hield de Ajax-trainer het eveneens kort. “Maduro is twee dagen in België geweest voor een cursus, ik heb hem net wel gezien. We hebben elkaar er alleen vanochtend (woensdag, red.) over gesproken. Het is niet in het belang van Ajax dat ik daar te diep op inga. Het is niet leuk, maar wat ik zeg: ik heb daar andere inzichten in. Ik werk al een paar maanden met deze staf en ik merk er niets van”, zo klonk het.