Ajax uitgelachen in buitenland: ‘Ajax is gigantisch afgegleden, dit kan zelfs mijn hond’

In het buitenland is met verbazing en hoon gereageerd op een bericht dat Ajax maandag plaatste op X. Daarin lichtte de Amsterdamse club een moment van uit in de competitiewedstrijd van zondag tegen FC Utrecht.

Ajax won zondag in de eigen Johan Cruijff ArenA met 2-0 van FC Utrecht. De eindstand was na 77 minuten voetballen bereikt door doelpunten van Brian Brobbey en Kenneth Taylor, maar Henderson leverde in de blessuretijd nog een forse krachtsinspanning.

De Engelse routinier besloot er in de vierde minuut van de blessuretijd diep op de helft van FC Utrecht nog een sprint uit te trekken, toen de rest van zijn teamgenoten zich ingroef omdat Ajax door rood voor Devyne Rensch in de slotfase met een man minder op het veld stond. Met succes, want FC Utrecht-doelman Mattijs Branderhorst kreeg het aardig benauwd van de druk zettende Henderson en gaf uiteindelijk een ingooi weg.

Een dag later wordt het desbetreffende moment van Henderson op X met veel trots uitgelicht door het socialmediateam van Ajax. “Mentaliteit”, zo luidt op X de tekst bij een video van het hierboven beschreven moment.

Onder de video zijn enkele positieve reacties te lezen, zoals: “En dit stukje beleving is precies wat we al het hele seizoen gemist hebben. Bereidheid om in minuut 93 nog een sprint te trekken bij een 2-0 voorsprong.”

In het buitenland wordt er echter vooral met verbazing en hoon gereageerd op het lyrische bericht van Ajax over Henderson. “Dit is het enige dat hij bijdraagt: geschreeuw en passjes terug”, reageert een gebruiker op X. Een ander reageert met: “Ajax is gigantisch afgegleden, wat is dit?”

Andere reacties zijn: “Ik dacht even dat hij een doelpunt gemaakt had” en “Het enge wat hij zojuist gedaan heeft, is achter een bal aanrennen. Dit kan zelfs mijn hond”. Tot slot: “Wat is er gebeurd met jullie, Ajax? Ooit waren jullie een coole club die geliefd was onder neutrale voetballiefhebbers. Nu zijn jullie onder de indruk van een huursoldaat die doelloos rondrent.”

That's all what he brings



Yelling and back passes — The anfield's sultan (@LfcToyyib) March 4, 2024

Ajax fell off, what is this 😭 — ChelseaChannel (@CFCchannel_) March 4, 2024

Cruyff rolling in his grave — #EduOUT (@v0lanteseis) March 4, 2024

Bro just run after the ball 😭😭😭

My dog can do that you know — . (@LFCGeezy) March 4, 2024

Are you guys ok ? — DR ALASKA (@alaska_gh) March 4, 2024

Bro what did he do 😭😭😭 — WINGAX (@WINGA_EX) March 4, 2024

He just disturbed himself and yelled at fans and you're a hailing him 😂 — OmoNurse Again💉❤️ (@werythagain) March 4, 2024

You guys gonna post any content where he is actually doing something constructive with the football? — QuidPro (@fre_flow) March 4, 2024

What has happened to your once proud club??



Rinus and Johan will be turning in their graves. — Nostalgia Merchant (@HendrickD82) March 4, 2024

Hahahaha is this a highlight? He ran for and didn’t get the ball then cheered? One of the worst players I’ve ever had the displeasure of watching. — Colin Atherton (@Lonelyfire) March 4, 2024

What happened to you Ajax? You used to be the cool club the neutrals loved. Now you are impressed by a mercenary charging about aimlessly. — Blairinho (@StuartB94181596) March 4, 2024