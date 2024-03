Arsenal kruipt door het oog van de naald: FC Porto breekt pas na strafschoppen

Arsenal heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. The Gunners namen de noodzakelijke strafschoppen beter nadat de wedstrijd na verlenging net als het heenduel in 1-0 was geëindigd. Voor Porto misten Wendell en Galeno. Arsenal had daardoor aan vier rake elfmetertrappen voldoende. Voor het eerst in zeven jaar was een penaltyreeks nodig in het miljardenbal.

In het seizoen 2009/2010 won Arsenal voor het laatst een wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League, uitgerekend tegen FC Porto werd het destijds 5-0. In Londen troffen de ploegen elkaar al drie keer eerder, al deze onderlinge duels werden door Arsenal gewonnen.

De heenwedstrijd in Porto werd door de Portugezen met 1-0 gewonnen door een doelpunt van Wenderson Galeno in de extra tijd. Arsenal had die avond 65% balbezit, maar Porto creëerde meer kansen. The Gunners wisten zelf geen enkele bal tussen de palen te mikken. Het was voor de Engelsen de enige nederlaag in een serie van negen wedstrijden. FC Porto kon ook terugkijken op een uitstekende reeks met slechts één verliespartij in de laatste vijftien duels. Daarin zat onder meer een 5-0 overwinning op aartsrivaal Benfica.

De toeschouwers in het Emirates Stadium gingen er dan ook eens goed voor zitten. Arsenal had net als drie weken geleden moeite om tot kansen te komen. FC Porto kwam niet alleen maar om te verdedigen en daar hadden de Engelsen niet tot nauwelijks rekening mee gehouden. De beste kans was dan ook voor de bezoekers. Arsenal-doelman Raya moest gestrekt op een schot van Evanilson. Met een brilstand halverwege leken The Gunners genoegen te moeten nemen, maar toen was daar de combinatie tussen Leandro Trossard en Martin Ødegaard. De Noor bediende de Trossard met een prachtige steekpass waarna de Belgische buitenspeler de verre hoek vond.

Na de theepauze won het duel aan tempo en amusementswaarde. Om de kwartfinale te bereiken hadden beide ploegen een doelpunt nodig. Ødegaard leek de 2-0 te maken, maar zijn treffer werd door scheidsrechter Clement Turpin terecht afgekeurd omdat er door Kai Havertz een overtreding was gemaakt op Pepe. De trainers Mikel Arteta en Sergio Conceicao (beiden kregen geel van Turpin) wachtten lang met wisselen, pas in de 83e minuut vond de eerste vervanging plaats. Invaller Gabriel Jesus scoorde bijna direct, maar niet voor het eerst lag Porto-goalie Diogo Costa in de weg.

De coaches vertrouwden op de fitheid van hun spelers getuige het geringe aantal wissels tot aan de verlenging. Zo vond er bij Arsenal maar één vervanging plaats en bij Porto drie. In de eerste helft van de verlenging werd er nauwelijks een serieuze doelpoging ondernomen. Alleen Porto kwam tot iets wat op een schot leek. Ook in de tweede helft van de verlenging gebeurde niet veel. Turpin had het druk met het toekennen van vrije schoppen. De teams durfden niet echt risico te nemen om een strafschoppenserie te vermijden.