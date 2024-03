AZ verrast en haalt bekerheld van amateurploeg naar Alkmaar

Het seizoen is weliswaar nog in volle gang, maar bij AZ kijkt men ook alvast naar de toekomst. De Alkmaarders hebben zich in elk geval alvast verzekerd van de diensten van Sem van Duijn. De smaakmaker van Quick Boys, dat in januari nog bijna voor een stunt zorgde door AZ uit de KNVB Beker te kegelen, maakt na dit seizoen de overstap naar het AFAS Stadion.

Dat meldt Tim van Duijn van Voetbal International woensdagmiddag althans. De grootste bekerstunt van dit seizoen komt weliswaar op naam van Hercules (dat in december won van Ajax), maar Quick Boys kwam zeker in de buurt. De amateurs uit Katwijk hadden in het bekertoernooi al afgerekend met achtereenvolgens ADO’20, NAC Breda en De Graafschap, alvorens AZ op 16 januari de tegenstander was. Na 120 knotsgekke minuten stond het 3-3, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Die nam AZ uiteindelijk beter.

Van Duijn was - zeker niet alleen die avond - een van de grote uitblinkers bij Quick Boys. De aanvaller maakte zeven minuten voor het einde van de tweede helft van de verlenging de 3-3 en schoot zijn ploeg daarmee richting een strafschoppenreeks. Van Duijn maakt dit seizoen sowieso veel indruk bij de tweede divisionist. Na 25 wedstrijden in alle competities (de tweede divisie en KNVB Beker) staat de teller op zestien doelpunten en zes assists. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Van Duijn had de keuze uit veel clubs in het betaalde voetbal, maar kiest dus voor AZ.

“Met zijn spel in de KNVB Beker en tweede divisie stond Van Duijn in de belangstelling van clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie. Fortuna Sittard, FC Groningen en FC Utrecht hadden hem op de korrel, maar Van Duijn kiest voor AZ”, zo klinkt het. Het is de verwachting dat Van Duijn zijn minuten in eerste instantie in Jong AZ zal gaan maken. AZ heeft voor de linksbuitenpositie in de hoofdmacht momenteel Ruben van Bommel en Myron van Brederode rondlopen.