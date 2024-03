Sven Mislintat mag plots dromen van topfunctie bij voetbalgrootmacht

De naam van Sven Mislintat is gevallen als mogelijke nieuwe technisch directeur bij Borussia Dortmund, zo beweert Sky Deutschland. De bij Ajax vetrokken directeur zou als kandidaat gelden om aan de slag te gaan op het Signal Iduna Park.

Dortmund heeft met Sebastian Kehl momenteel wel een sportief directeur, maar geen technisch directeur. In de zomer van 2021 werd Edin Terzic aangesteld als technisch directeur, maar een jaar later ging hij als trainer aan de slag bij Dortmund, na het vertrek van Marco Rose. Sindsdien is de bestuursfunctie vrij.

Artikel gaat verder onder video

Terzic presteert dit seizoen tegenvallend met Dortmund en daardoor zou zijn baan op het spel staan. De kans wordt groot geacht dat hij in de zomer vertrekt. Mocht Mislintat worden aangesteld als technisch directeur, dan kan Terzic dus niet terugkeren in zijn oude functie.

Mislintat werd in het verleden ook al eens genoemd als mogelijke opvolger van Kehl als sportief directeur, indien Kehl interne promotie maakt en algemeen directeur Hans-Joachim Watzke opvolgt. Dat is momenteel echter nog toekomstmuziek.

De 51-jarige Mislintat kent Dortmund goed. Hij was tussen 2009 en 2016 werkzaam als hoofdscout bij BVB en was in 2017 directeur profvoetbal en scouting, voordat hij overstapte naar Arsenal. Vervolgens werkte hij voor VfB Stuttgart en vorig jaar werd hij directeur voetbalzaken bij Ajax. Na vier maanden werd hij alweer ontslagen en er loopt een onderzoek naar alle transfers onder zijn leiding en mogelijke belangenverstrengeling die daarbij gepaard ging. Ook Stuttgart nam de transfers onder de loep die onder Mislintat plaatsvonden. De club concludeerde 'geen schade te hebben geleden', maar meldde wel dat Mislintat 'niemand informeerde over zijn zijn zakelijke relaties'.