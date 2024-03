Feyenoord en Ajax waren verdeeld, maar Mislintat drukte transfer door: 'Hij volgde hem al jaren'

Sivert Mannsverk wordt door de supporters van Ajax momenteel gezien als een van de lichtpuntjes in het elftal, maar binnen de clubleiding was niet iedereen overtuigd van zijn meerwaarde. Afgelopen zomer waren er twijfels, maar Sven Mislintat legde het advies van de scouting om Mannsverk niet te halen naast zich neer.

De scouting, en anderen binnen Ajax, zagen volgens Voetbal International liever dat Silvano Vos de kans zou krijgen in Ajax 1. Maar Mislintat was al jaren gecharmeerd van Mannsverk en besloot hem voor een bedrag van minstens zes miljoen euro over te nemen van Molde FK. “Mislintat volgde hem al jaren. Toen Sven belde voor Sivert, was dat voor mij eigenlijk geen verrassing”, zegt zaakwaarnemer Jim Solbakken.

Artikel gaat verder onder video

“Daar moet ik Sven een compliment voor geven, want hij wilde hem bij zijn vorige clubs ook al hebben. Hij had ook bij clubs uit de Bundesliga of bij Napoli kunnen tekenen, maar we hebben gewacht op het juiste moment om een stap te maken”, vervolgt de zaakwaarnemer van de Noorse middenvelder. “Toen Ajax kwam, was het moment daar. Sivert zei: Ajax? Ja, dat wil ik doen. Daarna was het snel rond.”

Lees ook: ‘Ajax wil in zomer afscheid nemen van liefst 10 aankopen van Sven Mislintat’

Vader Jan Rune Mannsverk vertelt dat zijn zoon snel overtuigd was van Ajax. “Sivert zei dat het een ‘no-brainer’ was toen hij hoorde dat Ajax belangstelling had. Iedereen weet dat het een van de beste ontwikkelingsclubs ter wereld is. Misschien wel de beste. Kijk maar naar de spelers die ze hebben ontwikkeld. Ajax is een talentenfabriek.”

VI bevestigt dat Feyenoord ook interesse had in Mannsverk, maar dat er 'interne verdeeldheid' was over zijn komst. De informatie sluit aan bij wat Mike Verweij in september vorig jaar meldde. "Mannsverk werd nog geen anderhalf jaar geleden voor 1,5 miljoen bij Feyenoord aangeboden”, zei de journalist toen.

Lees ook: Ajax - Fortuna Sittard op tv: hoe laat en op welke zender?