"Verweij onthult: 'Ajax-aanwinst werd voor fractie van transfersom aangeboden bij Feyenoord'"

Ajax telde afgelopen zomer een bedrag van minstens zes miljoen euro neer om middenvelder Sivert Mannsverk (21) over te nemen van het Noorse Molde FK. De speler had echter al veel eerder in Nederland kunnen spelen, zo onthult Mike Verweij. Bij Feyenoord zou Mannsverk namelijk voor een veel lager bedrag zijn aangeboden.

In de podcast Kick Off van De Telegraaf gaat Verweij in op de bedragen die Ajax afgelopen zomer uitgaf. "Het is heel interessant om te kijken wat de daadwerkelijke waarde van die spelers was en wat er uiteindelijk betaald is", zegt de clubwatcher. "Ik heb wel het gevoel dat er voor echt heel veel spelers die gehaald zijn overbetaald is."

Mannsverk is daarvan een voorbeeld: "Die werd nog geen anderhalf jaar geleden voor 1,5 miljoen bij Feyenoord aangeboden", onthult Verweij. "Als je bij een spelertje of twaalf twee of drie miljoen teveel betaalt...", rekent de journalist voor dat Ajax tientallen miljoenen teveel zou hebben uitgegeven.

Een andere speler voor wie Ajax teveel zou hebben neergelegd is spits Chuba Akpom, die voor ruim 12 miljoen euro overkwam van Middlesbrough: "Daar was 0,0 belangstelling voor", zegt Verweij over de topscorer van het Championship van afgelopen seizoen, aan wie een prijskaartje van rond de zes miljoen euro zou hebben gehangen. "Dat is het gekke. Die Engelsen kopen een cornervlag voor vijf miljoen euro."