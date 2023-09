Ajax tilt uitgaven naar 100 miljoen euro met komst van Sivert Mannsverk

Ajax heeft de komst van Sivert Mannsverk bevestigd. De 21-jarige middenvelder maakt voor minstens 6 miljoen euro de overstap van Molde FK; het bedrag kan volgens Voetbal International oplopen tot 8,5 miljoen euro. Hij tekent een contract tot medio 2028. Met zijn komst zijn de uitgaven deze transferzomer over de 100 miljoen euro getild, al werd er voor een kleine 160 miljoen verkocht.

Donderdag maakte Mannsverk al bekend naar Ajax te zullen gaan. "Je kan waarschijnlijk zien dat mijn ogen een beetje rood zijn. Het is emotioneel. Het is nog niet definitief, maar ik reis er wel heen", vertelde hij aan TV2. Mannsverk sloot in de zomer van 2021 aan bij Molde, waarvoor hij 87 officiële wedstrijden speelde. Daarin was Mannsverk goed voor acht doelpunten en twee assists.

Mannsverk wordt na Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gastón Avila, Chuba Akpom, Benjamin Tahirovic, Anton Gaaei, Diant Ramaj en Jakov Medic de tiende zomeraankoop. Zij kostten bij elkaar minstens 100 miljoen euro. Branco van den Boomen werd transfervrij binnengehaald.

De middenvelder had deze week het liefst afscheid genomen met een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar Molde moest z’n meerdere erkennen in Galatasaray. Zijn vertrek bij Molde valt hem zwaar. “Wat het zo emotioneel maakt? Dit is mijn leven. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. Er zijn veel mensen die heel veel voor mij hebben betekend”, aldus de middenvelder. Ook voor zijn teamgenoten bij Molde is het vertrek van Mannsverk een aderlating. “Het is jammer. Sivert is een goed mens. Dat hij bijna met tranen in zijn ogen arriveert, laat zien hoeveel hij om de club geeft”, zegt Emil Breivik.

