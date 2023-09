Sivert Mannsverk bevestigt overstap naar Ajax: middenvelder neemt met tranen in de ogen afscheid in Noorwegen

Ajax staat op het punt Sivert Mannsverk binnen te halen als volgende zomeraanwinst. Volgens Voetbal International en het Algemeen Dagblad hebben de Amsterdammers donderdag een (mondeling) akkoord bereikt met Molde over een transfersom van minstens zes miljoen euro voor de Noorse middenvelder. Mannsverk moet zijn medische keuring in Amsterdam nog doorstaan en de handtekeningen zijn uiteraard nog niet gezet, maar hij heeft zijn verhuizing zo goed als bevestigd voor de camera van TV 2.

Ajax-trainer Maurice Steijn bevestigde woensdagmiddag tijdens een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA dat hij zijn selectie nog op één positie wil versterken. De oefenmeester ging niet in op wélke positie en namen, maar het is inmiddels duidelijk dat Mannsverk de volgende en naar alle waarschijnlijkheid ook laatste zomeraanwinst wordt van de Amsterdammers. Ajax heeft een akkoord met Molde over de transfersom en de middenvelder heeft inmiddels afscheid genomen van zijn teamgenoten in Noorwegen. “Je kan waarschijnlijk zien dat mijn ogen een beetje rood zijn. Het is emotioneel. Het is nog niet definitief, maar ik reis er wel heen”, vertelt de Noor over zijn nakende overstap naar Ajax.

Mannsverk sloot in de zomer van 2021 aan bij Molde, waarvoor hij bijna honderd wedstrijden speelde. De middenvelder had deze week het liefst afscheid genomen met een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar Molde moest z’n meerdere erkennen in Galatasaray. Zijn vertrek bij Molde valt hem zwaar. “Wat het zo emotioneel maakt? Dit is mijn leven. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. Er zijn veel mensen die heel veel voor mij hebben betekend”, aldus de middenvelder. Ook voor zijn teamgenoten bij Molde is het vertrek van Mannsverk een aderlating. “Het is jammer. Sivert is een goed mens. Dat hij bijna met tranen in zijn ogen arriveert, laat zien hoeveel hij om de club geeft”, zegt Emil Breivik.

Ajax lijkt goud in handen te hebben met de 21-jarige Mannsverk. Jesper Mathisen van TV 2 is lyrisch over de middenvelder. “Mannsverk is een van de meest opwindende spelers die we de laatste jaren hebben gehad in Noorwegen. Je zag zeer recent tegen Galatasaray hoe goed hij nu al is”. vertelt Mathisen. “Hij is sterk, heeft overzicht en zijn passing is van een heel hoog niveau. Een transfer naar Ajax kan de perfecte stap zijn in zijn carrière. Ajax is een gigantische club, maar Mannsverk is nu al goed genoeg om zich staande te houden op het Nederlandse niveau.”