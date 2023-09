Ajax pakt door en heeft opnieuw beet op de transfermarkt: Maurice Steijn krijgt gewenste versterking

Ajax staat op het punt de volgende zomeraanwinst vast te leggen. Maurice Steijn verklapte woensdagmiddag op de persconferentie in de aanloop naar de return tegen Ludogorets in de play-offs voor de Europa League dat hij zijn selectie nog op één positie wil versterken. De oefenmeester ging niet in op wélke positie en noemde ook geen naam, maar het is duidelijk dat Sivert Mannsverk de uitverkorene is. Volgens Voetbal International heeft Ajax een akkoord bereikt met Molde over een transfersom van zes miljoen euro plus bonussen.

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax verbaasde vriend en vijand door in een vroeg stadium van de transferzomer Branco van den Boomen transfervrij binnen te halen en Benjamin Tahirovic over te nemen van AS Roma. Het duurde vervolgens even voordat de volgende aanwinst neerstreek in Amsterdam. Maar sinds eind juli en begin deze maand heeft Mislintat de smaak enorm te pakken. De Duitser presenteerde woensdagochtend nog Georges Mikautadze, die is overgekomen van FC Metz. Ajax-trainer Steijn maakte een paar uur later tijdens een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA duidelijk dat Mikautadze niet de laatste zomeraanwinst zou zijn. De woorden van Steijn lijken op waarheid te berusten, want de volgende aankoop is onderweg.

De Telegraaf pakte woensdagmorgen uit met de vermeende interesse van Ajax in Mannsverk en een dag later heeft de club naar verluidt een akkoord bereikt met Molde over de transfersom voor de middenvelder. Steijn hoopte na het vertrek van Edson Álvarez naar West Ham United nog een verdedigende middenvelder aan zijn selectie toe te kunnen voegen en de keuze is dus gevallen op Mannsverk. De Noor maakte in de zomer van 2021 de overstap van Sogndal naar Molde en droeg inmiddels al 87 keer het shirt van die club. Mannsverk kwam de voorbije anderhalve week nog met Molde in actie tegen Galatasaray in de play-offs voor de Champions League. Hij kon echter niet voorkomen dat de Turkse topclub er met het startbewijs voor het hoofdtoernooi aan de haal ging.

Mannsverk heeft bij Molde nog een contract tot medio 2025. De Noren konden dus nog een mooi transferbedrag vragen voor hun middenvelder, die hen minstens zes miljoen euro zal opleveren. Mannsverk zal in Amsterdam de concurrentie met Tahirovic moeten aangaan. De Telegraaf schreef woensdag dat de komst van Mannsverk 'slecht' nieuws betekent voor Silvano Vos, maar Steijn vreest niet voor een vertrek van de talentvolle middenvelder.