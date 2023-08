Maurice Steijn bevestigt: Ajax is nog niet klaar op de transfermarkt

Ajax-trainer Maurice Steijn hoopt in de laatste dagen van de transferwindow nog minstens één nieuwkomer te kunnen verwelkomen. De Amsterdammers maakten woensdagmorgen nog de komst van Georges Mikautadze wereldkundig, maar als het aan hun trainer ligt, dan is de Georgiër niet de laatste zomeraanwinst.

Na het afgelopen seizoen - waarin Ajax kansloos werd uitgeschakeld in de Champions League en Europa League, de bekerfinale verloor van PSV en in de Eredivisie op een zeer teleurstellende derde plaats eindigde - was het duidelijk dat de club een hete transferzomer tegemoet zou gaan. Ajax presenteerde in een vroeg stadium Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic, maar daarna bleef het lang stil. Daar kwam eind juli en in augustus echter verandering in. Josep Médic, Josip Sutalo, Chuba Akpom, Mikautadze; het is slechts een kleine greep uit de lijst zomeraanwinsten van Ajax.

Maar de Amsterdammers zijn, met nog ruim 48 uur tot het verstrijken van de deadline, dus nog niet klaar op de transfermarkt. De Telegraaf maakte woensdagmorgen melding van de vermeende interesse in Sivert Mannsverk van Molde. Steijn wilde ’s middags op de persconferentie in de aanloop naar het treffen met Ludogorets in de play-offs voor de Europa League echter niet ingaan op wélke positie hij nog graag versterkt ziet worden. “Ik zou nog wel één positie willen versterken ja, maar dat is niet aan mij om dat hier te zeggen. Dat is niet zo netjes, toch? Dat zul je de komende dagen denk ik snel zien. Ik denk dat er nog wel iets aan gaat komen”, aldus de oefenmeester.