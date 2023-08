'Ajax zet in op komst Noorse kaartenpakker, slecht nieuws voor toptalent'

Ajax hoopt zich volgens De Telegraaf nog voor het verstrijken van de transferdeadline te versterken met de Noorse verdedigende middenvelder Sivert Mannsverk (21). Volgens de krant wordt zijn transfer een 'race tegen de klok' voor directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Ondertussen lijkt de interesse in Mannsverk slecht nieuws te betekenen voor de als 'toptalent' bestempelde Silvano Vos.

Mannsverk speelt in zijn vaderland voor Molde FK, dat dinsdag nog werd uitgeschakeld in de play-offs om deelname aan de groepsfase van de Champions League door Galatasaray. Hij heeft nog een contract tot medio 2025; De Telegraaf begrijpt van 'bronnen in Noorwegen' dat hij voor een bedrag van acht miljoen euro zou mogen vertrekken. Kijkend naar zijn statistieken concludeert de krant dat de speler graag het randje opzoekt: "Opvallend is dat hij al 21 keer op de bon werd geslingerd en qua gele kaarten dus bijna één op vier loopt."

Bovendien lijkt de interesse in Mannsverk volgens clubwatcher Mike Verweij 'slecht nieuws' te betekenen voor Silvano Vos. "Het pareltje van de jeugdopleiding verlengde in juli zijn contract tot de zomer van 2028 maar komt vooralsnog totaal niet voor in de plannen van Maurice Steijn", schrijft Verweij. Omdat het zicht op speelminuten met de mogelijke komst van Mannsverk nóg verder vertroebeld voor Vos, zou de speler mogelijk aan een transfer naar het eerder geïnteresseerde Atlético Madrid gaan denken, zo verwacht de journalist.

Aanstaande vrijdag sluit de zomerse transferperiode. En dus zou de komst van Mannsverk naar verwachting van Verweij een 'race tegen de klok' gaan worden. Duidelijk is wel dat Mislintat nog een verdedigende middenvelder aan de selectie van de Amsterdammers wil toevoegen: "Als dat niet lukt, moet Mislintat doorschakelen naar alternatieven", zo luidt de verwachting.