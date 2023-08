Maurice Steijn is eerlijk: 'Wij hebben tegen hem gezegd dat hij nog niet klaar is voor Ajax 1'

Ajax-trainer Maurice Steijn is dinsdag en woensdagmorgen in gesprek gegaan met Silvano Vos. De talentvolle middenvelder zette nog niet zo lang geleden zijn handtekening onder een meerjarig contract bij de Nederlandse recordkampioen, maar onlangs kwam het bericht naar buiten dat Atlético Madrid hem op de korrel heeft. Bovendien plaatste zijn zaakwaarnemer woensdag een uiterst omstreden bericht op X. Steijn maakt zich echter geen zorgen.

Vos staat te boek als één van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Ajax. De jonge middenvelder maakte in het afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht en lijkt een mooie toekomst in het verschiet te hebben. Sinds een paar dagen speelt echter de vraag of zijn toekomst wit-rood-wit kleurt, óf buiten Amsterdam ligt. Steijn lijkt er echter geen rekening mee te houden dat Vos spoedig vertrekt uit de hoofdstad. “Ik denk dat zijn perspectief erg goed is”, zei de oefenmeester woensdagmiddag op de persconferentie in de aanloop naar het tweede duel met Ludogorets in de play-offs voor de Europa League.

De Telegraaf pakte eerder vanochtend uit met de vermeende interesse van Ajax in de Noorse middenvelder Sivert Mannsverk. De 21-jarige Scandinaviër, die momenteel onder contract staat bij Molde, kan worden gezien als vervanger voor Edson Álvarez. De eventuele komst van Mannsverk roept bij Ajacieden en media de vraag op of Vos nog wel een toekomst heeft in Amsterdam. “Ik heb gisteren en net met hem gesproken. Hij heeft een heel duidelijk doel en dat is slagen bij Ajax. Wij hebben aangegeven dat wij vinden dat hij op dit moment nog niet klaar is om in Ajax 1 te spelen”, is Steijn eerlijk. “Als de nood aan de man is, dan gooien we hem er natuurlijk gewoon in. Ik denk ook dat hij de kwaliteiten heeft om overeind te blijven. Maar als hij nu de concurrentie moet aangaan met Tahirovic of Van den Boomen, dan heeft hij het lastig.”

Steijn benadrukte dat Vos nog erg jong is. Tijdens de onderhandelingen over een contract heeft Ajax een duidelijk traject voor hem uitgestippeld: alles spelen voor Jong Ajax, altijd meetrainen met de eerste selectie en vanuit daar ook kijken wat zijn beste positie is. Steijn ziet Vos namelijk niet alleen als middenvelder. “Bij Silvano kan je wat dit betreft ook de discussie aangaan of hij nou een 6, een 8 of misschien wel een toekomstige nummer 2, waar hij alle fysieke voorwaarden voor heeft, is. Dat verhaal hebben we met hem gedeeld. Hij verliet mijn kantoor met een hele grote smile, dus daar ben ik niet bang voor”, aldus de oefenmeester.