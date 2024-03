Derksen ziet 'redder' voor Hélène's Oranjezondag: 'Dit programma heeft één man hard nodig'

Johan Derksen vindt dat Jack van Gelder de talkshow De Oranjezondag van Hélène Hendriks moet gaan 'redden'. De analist noemt het zondagavondprogramma van de presentatrice in Vandaag Inside een 'goednieuwsshow' en stelt dat de ervaren Van Gelder voor de broodnodige kritische noot aan de gesprekstafel kan zorgen.

Derksen wijt de kritiek die her en der doorklinkt over De Oranjezondag aan de eindredactie van dat programma: "Ik heb zitten kijken en we gunnen haar altijd alles. Maar de kijkcijfers zijn fantastisch, dus daarvoor hoeven we het niet te doen", zegt de besnorde journalist over Hendriks' talkshow. "Maar ik heb het idee dat van buitenaf, de eindredactie en wat hotemetoten van Talpa inhoudelijk eraan zitten te drukken. Dan wordt het heel druk, want dat zijn de mensen die vinden dat ze verstand van televisie hebben."

Derksen vervolgt: "Ik zat zondag te kijken en ik dacht: ik zit naar de goednieuwsshow te kijken. Dit programma heeft één man hard nodig, en dat is Jack van Gelder. Dat is de redding die het gesprek een andere wending geeft. Die gaat niet mee zitten ginnegappen." Hendriks bevestigt dat Van Gelder 'volgende week' aan zal schuiven in haar talkshow, en gaat daarna in op de kritiek.

"Even los daarvan: de eerste tien minuten, daar kan ik best inkomen. Sommige kritiek: kan ik ook best inkomen", begint Hendriks. "Maar daarna was er inhoudelijk niks mis mee, vind ik." De presentatrice vindt dan ook niet dat ze de zaken anders moet gaan aanpakken: "Natuurlijk kun je schaven, maar het belangrijkste is: ik merk dat mensen binnen Talpa in paniek raken. En op het moment dat je een beetje kritiek krijgt, moet je niet van koers wijzigen maar moet je gewoon doorgaan. Dat gaan we dus ook doen."

