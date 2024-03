Na haar breuk met Lars Veldwijk lijkt Monica Geuze (28) het opnieuw gezellig te hebben met een voetballer. Volgens juicevlogger Yvonne Coldeweijer is Geuze samen gezien met (31), elfvoudig international van Wales.

Geuze zou zaterdag samen met Lawrence gezien zijn op het vliegtuig naar Marrakesh. "De hele vlucht waren ze kleffig en ook bij het uitstappen konden de twee niet van elkaar afblijven." Vorige week zouden de twee ook 'helemaal burgerlijk' in de Albert Heijn zijn gezien.

Lawrence is weliswaar Welsh, maar genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding in Nederland. Hij vertrok als zestienjarige van Queens Park Rangers naar HFC Haarlem, om vervolgens ook bij Ajax, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk in de opleiding te spelen. Als prof kwam hij uit voor AS Trencín, Anderlecht, FC St. Pauli en zijn huidige club 1. FC Nürnberg.

In 2019 gingen Geuze en Veldwijk uit elkaar. De bekende vlogger lijkt nu dus weer samen met een voetballer. Lawrence behoorde in 2021 nog tot de EK-selectie van Wales, maar raakte vlak voor de start van het toernooi geblesseerd en moest vervangen worden.

