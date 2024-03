Erik ten Hag kan zijn ogen niet geloven en ziet Erling Haaland op krankzinnige wijze falen

heeft zondagmiddag openlijk gesolliciteerd naar de misser van het seizoen in de Premier League. De Noorse aanvaller kreeg in de Manchester Derby een niet te missen kans op twee meter van het doel, maar faalde tot ieders ongeloof in de afronding.

Haaland, dit seizoen al goed voor zeventien doelpunten in de Premier League, kreeg op slag van rust bij een achterstand van 0-1 een niet te missen kans in de derby tegen Manchester United. De Noorse aanvaller werd uitstekend bediend en kwam vrij voor een leeg doel te staan, maar schoot de bal vanaf twee meter hoog over. Het moment zorgde voor ongeloof in het Etihad Stadium en op sociale media.



Bekijk hieronder de misser van Haaland