ESPN-kopstukken richten zich tot de camera voor belangrijke boodschap

In het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart) heeft ESPN opnieuw een commercial uitgezonden waarin wordt benadrukt dat het voetbal voor iedereen is. De meest prominente gezichten van de sportzender spreken zich gezamenlijk uit.

Het gaat om een commercial die vorig jaar ook al werd uitgezonden en nu opnieuw te zien is. Kenneth Perez, Marciano Vink, Fresia Cousiño Arias, Sinclair Bischop, Hans Kraay junior, Aletha Leidelmeijer, Milan van Dongen en Jan Joost van Gangelen spreken de boodschap in.

Artikel gaat verder onder video

“Week in, week uit. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. In de stromende regen of onder de brandende zon. Van de Euroborg tot De Geusselt, en alles daartussen in. Wij zijn er. Altijd en overal. Samen delen we de passie voor het voetbal. De passie van hem, van haar en van hen. ESPN is er voor alle fans, want ons voetbal is van iedereen. Stop racisme en discriminatie”, zo luidt de boodschap van de ESPN-gezichten.

Vorig jaar speelden aanvoerders in beide Nederlandse profcompetities met een regenboogband in het weekend rond de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. De aanvoerders van Feyenoord en Excelsior weigerden echter te participeren. Door de ophef die vervolgens ontstond, besloot de KNVB de verantwoordelijkheid om de armband te dragen bij de clubs te leggen. ESPN heeft het eigen logo dit weekend wel aangepast naar regenboogkleuren en de analisten dragen een bijbehorend speldje.