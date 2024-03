Fledderus stopt per direct met functie bij Eredivsie CV: 'Dat kan natuurlijk gebeuren'

Mark-Jan Fledderus stopt per direct als technisch manager van Eredivisie CV. De 41-jarige oud-voetballer van onder andere FC Groningen, Roda JC en Heracles Almelo was in zijn functie verantwoordelijk voor de sportief technische ontwikkelingen van de Eredivisie. Doelen waren bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit in de Eredivisie, en de top 6-positie in Europa te behouden.

Directeur van Eredivisie CV, Jan de Jonge, laat de reden weten dat Fledderus per direct stopt met zijn functie. “Er was recent een evaluatiemoment. Dat hadden we ook met elkaar afgesproken. Daarin hebben we vastgesteld dat we, ondanks de prettige samenwerking, niet verder met elkaar gaan. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren en daarvoor voer je ook dergelijke gesprekken”, legt De Jonge uit.

“Wij danken Mark-Jan voor zijn inzet en inbreng. Het is een fijne kerel, die goed in het team paste maar nu zijn geluk elders gaat beproeven. Daarbij wensen wij hem alle succes!”, eindigt het statement van Eredivisie CV.

Ondanks zijn functie was Fledderus ook nog op het veld te vinden. Hij speelde namelijk voor vierdeklasser HSC uit het Groningse Sappemeer. In januari werd duidelijk dat Fledderus stopte met het amateurvoetbal nadat hij een tegenstander van het Friese ODV een klap in het gezicht had verkocht. Nu stopt hij dus ook al met zijn funtie bij Eredivisie CV. Of de klap wat met het stoppen van zijn functie bij Eredivisie CV te maken heeft, is niet bekend.