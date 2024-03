Frank Paauw kent na massale kritiek serieuze concurrent in strijd om bondsvoorzitterschap KNVB

Hans Nijland gaat zich kandidaat stellen om bondsvoorzitter van de KNVB te worden, zo onthult De Telegraaf zondagavond. De oud-bestuurder van FC Groningen is door het Supporterscollectief Nederland voorgedragen als tegenkandidaat van Frank Paauw, die onder een vergrootglas ligt bij supporters wegens uitspraken in het verleden.

Sinds dat bekend is geworden dat Paauw, politiechef van Amsterdam, door de KNVB is voorgedragen is er vanuit dat de supporters ontzettend veel kritiek gekomen. Dat heeft te maken met uitspraken van Paauw in het verleden. Zo zou de politiechef zich als voorstander hebben getoond van een verbod op uitsupporters in het betaald voetbal in Nederland, iets wat bij voetbalsupporters totaal in het verkeerde keelgat is geschoten. Het zorgde de afgelopen weken voor protesten in bijna alle stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Het Supporterscollectief Nederland, dat zo’n 1,3 miljoen leden heeft, gaat een stap verder. Zij hebben een nieuwe bondsvoorzitter voorgedragen als tegenkandidaat van Paauw: Nijland: "Hij heeft veel ervaring en een uitgebreid netwerk. Hij geeft bovendien gemiddeld driemaal per week lezingen bij amateurclubs in het hele land en maakt deel uit van het buddyprogramma van de KNVB om nieuwe clubdirecteuren wegwijs te maken. Nota bene is hij ook als lid van verdienste door de KNVB benoemd bij zijn afscheid", schrijft het supporterscollectief.

Nijland zelf staat open voor een functie als bondsvoorzitter van de KNVB: "Waarom niet? Ik sta al meer dan 25 jaar met mijn poten in de voetbalklei, voorheen bij de profs van FC Groningen en nog steeds als voorzitter van amateurclub HRC uit Sappermeer", zegt de bestuurder tegenover De Telegraaf. Het supporterscollectief hoopt dat supportersverenigingen bij clubs gaan aandringen om Nijland voor te dragen als bondsvoorzitter. De komende dagen zitten clubs met KNVB-directeur Marianne van Leeuwen en Paauw zelf om tafel.