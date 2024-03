Clubs hebben 'ernstige bezwaren' tegen benoeming Paauw: 'Weerstand opvallend groot'

'Verschillende clubs' uit het hebben bij de KNVB 'aan de bel getrokken' over de aanstaande benoeming van Frank Paauw tot voorzitter van de voetbalbond, waartegen 'ernstige bezwaren' leven. Sinds zo'n drie weken geleden bekend werd dat de huidige chef van de politie in Amsterdam de enige kandidaat is om Just Spee in die hoedanigheid op te volgen, spreken voetbalsupporters uit het hele land zich uit tégen zijn aanstelling.

Paauw staat er bij de fanatieke fans helemaal niet goed op omdat hij zich vanuit zijn functie, die hij eerder negen jaar lang bekleedde in Rotterdam, meermaals negatief uitliet over supporters. Zo waren in verschillende stadions spandoeken te zien en klonken spreekkoren waarin duidelijk werd gemaakt dat de aanstaande benoeming van de 65-jarige Paauw niet gepruimd wordt. De benoeming in kwestie had volgende week, op 28 maart, bekrachtigd moeten worden op de buitengewone bondsvergadering in Zeist, maar die is op verzoek van de gemeente geannuleerd omdat die dag het tv-evenement The Passion in het Utrechtse dorp wordt opgenomen.

Artikel gaat verder onder video

Dat verzoek vanuit de burgemeester van Zeist komt voor de voetbalbond 'bijna als een geschenk uit de hemel', schrijft het Algemeen Dagblad. Hoewel de krant er bij monde van verslaggever Mikos Gouka vanuit lijkt te gaan dat de benoeming op de nieuwe datum die de KNVB heeft aangewezen, 27 mei, 'gewoon' doorgaat, zou er inmiddels wel getwijfeld worden of de procedure om Paauw op deze manier naar voren te schuiven wel de juiste is geweest. "Er waren meerdere clubs die aandrongen op een langer en zorgvuldiger aanstellingstraject voor een opvolger van Just Spee nu blijkt dat de achterban van veel clubs ernstige bezwaren heeft tegen de aanstelling van Paauw. De weerstand vanuit voetbalsupporters tegen de entree van de 65-jarige in de voetbalwereld, is opvallend groot, volop zichtbaar met spandoeken en spreekkoren in vrijwel alle stadions", schrijft Gouka.

Clubs

Die twijfel zou mede zijn uitgesproken door 'verschillende clubs', weet Gouka. "In Zeist trokken verschillende clubs ook aan de bel. Niet om expliciet aan te geven dat de benoeming van Paauw een no go was, wel met het nadrukkelijke verzoek om zijn eventuele aanstelling nog eens kraakhelder tegen het licht te houden", leest het. Daarom zou de bond de komende tijd 'nog zorgvuldiger' moeten kijken of de benoeming van de politiechef de juiste is: "In Zeist hebben ze tot 27 mei dus de kans om meer draagvlak te creëren voor de aanstelling van Paauw."

Reactie

De hoofdrolspeler zelf reageerde vorige week in diezelfde krant op de storm van kritiek die losbarstte nadat zijn voorgenomen benoeming tot KNVB-voorzitter wereldkundig werd gemaakt. "Ik ben niet naïef, er viel wel wat weerstand te verwachten natuurlijk. Maar het georganiseerde karakter ervan had ik niet direct voorzien", liet Paauw onder meer optekenen. Toch wilde hij graag duidelijk maken dat hij er óók voor de fanatieke supporters wil zijn zodra hij geïnstalleerd is als preses. "Mensen kunnen veel van me zeggen, maar niet dat ik geen voetbalman ben."