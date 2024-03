Genee krijgt Derksen aan het lachen, maar heeft ‘trieste mededeling’ voor Van der Gijp

Wilfred Genee heeft in de eerste minuten van de uitzending van Vandaag Inside donderdagavond meermaals de lachers op zijn hand gekregen. De presentator van het programma vertelde dat hij de cursus ongewenst gedrag succesvol heeft afgerond en haalde vervolgens voor de grap ook het certificaat van Johan Derksen tevoorschijn. Zijn collega heeft meermaals benadrukt niet van plan te zijn om de cursus te volgen. Dat geldt ook voor René van der Gijp. Genee stak met de oud-voetballer van PSV de draak door een certificaat met ‘gezakt’ boven tafel te halen.

De cursus ongewenst gedrag houdt de gemoederen bij Vandaag Inside al een paar dagen bezig. Job Knoester bracht het dinsdagavond ter sprake, waarop Derksen reageerde dat hij niet van plan is om ervoor te gaan zitten. De cursus is echter verplicht, waardoor de televisiepersoonlijkheid mogelijk twee maanden op non-actief wordt gezet als hij blijft weigeren ‘m te doen. Derksen zei er woensdag nog over dat hij de cursus niet eens heeft ontvangen en dat hij voor zichzelf heeft uitgemaakt dat hij na 55 jaar ‘ongeschonden’ in de mediawereld te hebben rondgelopen, zo’n examen ‘niet meer hoeft te doen’.

Genee had donderdagavond niet lang nodig om het onderwerp opnieuw ter sprake te brengen. De presentator vroeg aan Sam Hagens of hij de cursus al had gedaan. De politiek verslaggever heeft evenals Derksen nog geen mail ontvangen, in elk geval niet met de cursus. Derksen ontving wél een andere mail. “John de Mol heeft wel humor, want vanochtend zat in mijn mail zijn diploma”, vertelde hij. Genee heeft de cursus al gedaan én succesvol afgerond. “Ik heb hem ook gehaald. Kijk, ik heb ‘m binnen”, liet hij weten op het moment dat hij zijn certificaat tevoorschijn haalde. “Het leuke daaraan is dat je er twee kunt uitprinten, dus ik heb die van Johan ook gelijk uitgeprint. Je kunt dus gewoon nog een naam invullen. Ik heb het voor je gedaan, dus je hebt ‘m nu gewoon.”

Voor Van der Gijp had Genee daarentegen een ‘trieste mededeling’. “Lullig voor René dit natuurlijk, maar goed. Dat had je wel al verwacht hè?”, lachte de presentator. Van der Gijp liet zich dinsdag niet duidelijk uit over zijn plannen met de cursus, maar vertelde twee dagen later dat hij van een goede vriend heeft gehoord dat het ‘nergens op slaat’.

