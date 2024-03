Johan Derksen richt zich tot Talpa-directie en krijgt applaus

Johan Derksen heeft woensdagavond herhaald dat hij niet van plan is om de cursus ongewenst gedrag te gaan doen. Het onderwerp kwam dinsdagavond ter sprake, maar toen liet Derksen al weten dat hij er niet op zit te wachten om de cursus te gaan maken. De televisiepersoonlijkheid is van mening dat hij na 55 jaar ‘ongeschonden’ rond te lopen in de mediawereld, op 75-jarige leeftijd niet nog een examen hoeft af te leggen.

Job Knoester bracht de cursus dinsdagavond ter sprake. De advocaat en tevens tafelgast in Vandaag Inside gaf aan dat de cursus verplicht is, maar Derksen wilde er niets van weten. De Snor noemde het ‘onzin’ en wees op zijn contract, waarin niet staat dat hij verplicht is om een dergelijke cursus te volgen. Een woordvoerster van Talpa, de werkgever van Derksen, liet woensdagmiddag in het Algemeen Dagblad optekenen dat van de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International wel degelijk wordt verwacht dat hij eraan gaat zitten.

Wilfred Genee bracht de cursus woensdagavond opnieuw ter sprake. Derksen liet er geen misverstand over bestaan: zijn standpunt is niet veranderd. “Ik heb in de eerste plaats geen cursus ontvangen. Ik heb voor mezelf uitgemaakt: ik ben 75 jaar, zit 55 jaar in dit media-vak. Ik ben als jongste bediende begonnen, heb als hoofdredacteur te maken gehad met een ongewenste intimiteitencommissie, heb in de ondernemingsraad gezeten, ben gestopt als creatief directeur en ben nu Talpa-ster. Met de nadruk daarop. Ik wil niet lastiggevallen worden door jonge lui die dit bedenken of eisen, lullige examentjes. Als de directie nou slim is, dan vergeten ze mij dat ding door te sturen.”

Derksen spreekt de hoop uit dat het geen ‘prestigezaak’ gaat worden. “Daar heeft niemand wat aan. Maar het is natuurlijk niet zo dat ik aan die gekkigheid mee wil doen”, zo klonk het. Derksen kon op steun van het publiek rekenen, want een deel daarvan trakteerde hem nog net niet op een staande ovatie. Zelfs Genee was onder de indruk. Derksen denkt dat de cursus een ‘eis’ is van ‘buiten’. “Zo is de hele stemming in Nederland aan het worden. Als ik 55 jaar ongeschonden in de mediawereld rondloop, dan hoef ik op m’n 75e geen examen meer te doen.”

