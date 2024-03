Derksen staat voor duidelijke opdracht: Talpa glashelder na uitspraken over gedragscursus

Johan Derksen heeft geen andere keuze dan de verplichte onlinecursus over respectvol samenwerken ‘gewoon’ te maken. Dat schrijft het Algemeen Dagblad na reactie van een woordvoerster van Talpa. Derksen liet dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside nog weten niet van te plan te zijn om de cursus te gaan doen.

Advocaat Job Knoester en tevens tafelgast in Vandaag Inside bracht het onderwerp ter sprake. Knoester gaf aan dat de cursus verplicht is, maar Derksen wilde er niets van weten. “Nee, ik ga op mijn 75e niet meer dit soort onzin doen. Het staat helemaal niet in mijn contract dat ik dat moet doen, dus dan doe ik het ook niet”, bromde de Snor. Merel Ek maakte Derksen, en ook Wilfred Genee en René van der Gijp, duidelijk dat de cursus vóór 12 april afgerond moet zijn, anders worden ze mogelijk op non-actief gesteld en volgt er een geldboete.

Artikel gaat verder onder video

Daarvan was Derksen echter niet onder de indruk. “Wat een gelul, joh. Ze moeten maar eens juridisch aantonen dat ik dat moet doen. Ik heb helemaal geen zin in die poppenkast, ik doe daar niet aan me”, zo klonk het. Maar Derksen heeft, wil hij ook de komende tijd te bewonderen zijn in Vandaag Inside, geen andere keuze dan de cursus ‘gewoon’ te doen. “Het is belangrijk voor ons dat iedereen binnen ons netwerk deze training doorloopt, en we zetten ons actief in om dit te bevorderen. Dat doen we onder andere door actief te helpen herinneren, te monitoren en het gesprek aan te gaan”, citeert het AD een woordvoerster van Talpa, dat ‘als een van de initiatiefnemers wil dat alle collega’s, ongeacht contractvorm en functie, de e-learning volgen’.

De cursus is een initiatief van het Mediapact Respectvol Samenwerken, een samenwerking tussen verschillende partijen die is opgericht na de misstanden bij The Voice of Holland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 René van der Gijp reageert met twee woorden op lange, boze mail van John de Mol

René van der Gijp heeft onlangs een boze mail ontvangen van Talpa-baas John de Mol. De analist van Vandaag Inside gaf daar geen inhoudelijke reactie op, maar reageerde naar eigen zeggen slechts met twee woorden.