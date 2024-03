Genee ontevreden over SBS: 'Het loopt nog niet echt lekker, dat schijnt heel lastig te zijn'

Wilfred Genee is niet geheel tevreden over SBS, dat de ambities van de Vandaag Inside- en Veronica Offside-presentator om 'andere programma's' te maken dan die twee talkshows, voorlopig niet waar wil maken. Dat onthult de journalist in gesprek met Roxane Knetemann in de online-rubriek In de Wandelgangen.

Na de Vandaag Inside-uitzending van maandag bespreken Knetemann en Genee de wens van laatstgenoemde om buiten de gebaande paden te treden. De voormalig wielrenster vraagt hoe het staat met de plannen voor een 'ander soort programma', waarop Genee antwoordt: "Dat loopt nog niet echt lekker. Dat schijnt heel lastig te zijn, omdat ik al zoveel doe bij deze zender, roepen ze. Ze zeggen: 'Je bent geen testbeeld hier hè, denk erom.'"

Hoewel Genee toegeeft dat hij graag 'interviewprogramma's' zou maken, peinst hij er niet over om bij een andere zender aan de slag te gaan als hij die kans daar wél kan krijgen. "Ik heb dit contract toch getekend? Dan kun je toch niet tijdens het contract zeggen: 'Ik ga lekker weg', dat kan toch niet?" De suggestie van Knetemann dat voetballers 'niet anders' doen, verwerpt Genee dan ook: "Ja, goed, maar dat doe ik niet." De komende tijd blijft de presentator dan ook in gesprek met de zender om zijn plannen te concretiseren: "We zijn nog volop in gesprek, dus we gaan kijken. Maar het gaat niet zo snel als ik zou willen, dat is een beetje het lastige eraan."

