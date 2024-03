Guus Til gaat door het stof: 'Schandalig wat ik deed, slecht van mij'

biedt zijn excuses aan voor de manier waarop hij zondagmiddag reageerde op de hoofdblessure van Quinten Timber tijdens PSV - Feyenoord. De maker van de 2-2 noemt zijn gedrag zelfs 'schandalig'.

"Daar moet ik mijn verontschuldigingen voor aanbieden. Dat was schandalig van mijn kant. Het was echt slecht van mij, want hij was echt groggy", zegt Til tijdens de persconferentie na het gelijkspel tegen Feyenoord.

Het hoofd van Timber kwam halverwege de tweede helft in botsing met dat van Mauro Junior, maar hij kon uiteindelijk verder. In de middencirkel gingen Timber en Mauro voor dezelfde hoge bal. Daarbij werd Timber hard geraakt en ging hij naar de grond. De verzorger van Feyenoord sprintte het veld in om Timber bij te staan.

Til leek zich te storen aan de reacties bij Feyenoord, waarna Lutsharel Geertruida in woord en gebaar liet blijken niet gediend te zijn van de reactie van Til. Inmiddels is bij de PSV'er zelf ook het besef doorgedrongen dat zijn reactie buitensporig was.

Til legt uit waarom hij protesteerde. "Mijn frustratie zit erin dat het voor spelers nu een gelegenheid biedt om de wedstrijd stil te leggen door naar het hoofd te grijpen, omdat ze weten dat de wedstrijd dan altijd wordt stilgelegd. Ik kan me voorstellen dat je als speler denkt: het wordt een beetje heet, we staan een beetje onder druk, laat ik maar naar de grond gaan. Dat was mijn punt, maar dit was niet het goede moment om dat aan te kaarten, want Timber was echt geblesseerd. Dat was enorm slecht van mij. Het was echt schandalig van mij, want hij had gewoon pijn en er kwam ook een beetje bloed uit, dus daarom bied ik mijn verontschuldigingen aan."