Henk Spaan vindt dat Valentijn Driessen een schandalige vraag heeft gesteld aan Ronald Koeman. De verslaggever van De Telegraaf stelde op de persconferentie na afloop van de interland tegen Schotland aan de bondscoach de vraag of hij niets beters had dan Xavi Simons, wat hem op kritiek van zijn collega van Het Parool komt te staan.

Koeman bekritiseerde Simons, die een slechte wedstrijd speelde tegen Schotland, vrijdag in gesprek met de NOS. Driessen zag even later op de persconferentie zijn kans schoon om meer kritische uitlatingen van Koeman te horen te krijgen. De chef voetbal van De Telegraaf leidde een kritische vraag over de jongeling op karakteristieke wijze in: “Hoeveel krediet houdt Xavi Simons? Want volgens mij is hij nu tien keer bij jou in de basis gestart van de elf keer. Heb je niks beters?” Het leverde Driessen veel kritiek op, aangezien zijn vraag onbeschoft zou zijn. Ook Spaan heeft zich aan de vraagstelling van Oranje-volger geïrriteerd.

Artikel gaat verder onder video

In de Hard Gras Podcast besluit Spaan terug te komen op de uitspraken van zijn collega van De Telegraaf: "Maar ik vind het ook wel echt schandalig dat dan zo'n middelmatige journalist van De Telegraaf aan Koeman vraagt: heb je niks beters?", zegt Spaan, die bijval krijgt van commentator Suse van Kleef: "Ja, de formulering zou ik zelf niet gebruiken. Volgens mij is Simons direct betrokken bij twintig doelpunten dit seizoen. Hij (Simons, red.) is toch wel goed genoeg voor het Nederlands elftal", besluit Van Kleef.







🔗 Walging om Memphis in catacombe: ‘Wat een afgang! Erger dan het broodje kroket van Kramer’





Memphis Depay heeft vlak voor de aftrap van het oefenduel met Schotland (4-0) voor frustratie gezorgd bij voetbalminnend Nederland.