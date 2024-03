Ergernis om ‘onbeschofte’ vraag Valentijn Driessen over Oranje-speler: ‘Het getuigt van weinig respect’

Een vraag van Valentijn Driessen aan Ronald Koeman over heeft op social media de nodige tongen losgemaakt. De journalist van De Telegraaf vroeg de bondscoach van het Nederlands elftal na het oefenduel van vrijdagavond met Schotland (4-0 overwinning) of hij ‘niks beters heeft’.

Simons kreeg tegen Schotland opnieuw het vertrouwen van Koeman in de basis. De twintigjarige aanvallende middenvelder wist in zijn elfde interland voor Oranje niet te imponeren en werd na afloop live op televisie zelfs bekritiseerd door Koeman. “Ik vond dat hij in deze wedstrijd te veel risico nam vanuit zijn acties. Er zijn momenten dat het niet kan, want dan zijn er heel veel spelers bij elkaar. Dan moet je vaster aan de bal zijn. Xavi was een van de spelers die gewoon veel te veel balverlies had”, zei de bondscoach bij de NOS over Simons.

Driessen zag zijn kans vervolgens schoon om op de persconferentie van Koeman meer kritische uitlatingen over Simons uit te lokken. De chef voetbal van De Telegraaf leidde een kritische vraag over de jongeling op karakteristieke wijze in: “Hoeveel krediet houdt Xavi Simons? Want volgens mij is hij nu tien keer bij jou in de basis gestart van de elf keer. Heb je niks beters?”

Koeman kon een kleine glimlach niet onderdrukken en ging vervolgens inhoudelijk in op de vraag van Driessen: “Nou, ik denk dat we best ook nog andere aanvallers hebben die ook kans maken op een basisplaats. Maar het is wel duidelijk dat Xavi bij momenten gewoon te veel balverlies had. Maar dat waren er meer. Ik denk niet dat het terecht is dat we dat moeten richten op een jongetje van 20, 21 jaar”, aldus de bondscoach.

Een fragment van de woordenwisseling tussen Driessen en Koeman wordt op social media breed uitgemeten. Veel voetballiefhebbers op X storen zich aan de toon van de vraag van de journalist. “Oké, Xavi heeft bij Oranje nog geen enkel moment zijn niveau gehaald en misschien is een basisplek op dit moment niet terecht. Maar dat Valentijn Driessen (een man van 60) denkt dat hij in de positie is om op deze toon de vraag ‘heb je niks beters?’ te stellen over een speler die in de Bundesliga en Champions League op topniveau bij 20 goals direct betrokken is geweest is belachelijk, bizar. En het gekke is nog dat iedereen dit van hem ook gewoon normaal lijkt te vinden”, schrijft iemand bijvoorbeeld.

Ook veel andere gebruikers op X storen zich aan de manier waarop Driessen zijn vraag over Simons bracht. “Valentijn probeert alleen maar de kritische journalist uit te hangen, maar als je goed luistert zegt hij inhoudelijk zelden iets zinnigs. Ik ben al jaren gestopt hem serieus te nemen”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Een ander schrijft: “Valentijn is al geruime tijd een parodie van zichzelf. En hij stelt ook nu weer niet teleur. Dat zuigen en treiteren de hele tijd.” Weer een ander vindt dat de toon van Driessen ‘van weinig respect getuigt, wat helaas de norm lijkt in de Nederlandse voetbaljournalistiek’.

Overigens zijn er ook mensen die het terecht vinden dat Driessen Koeman confronteert met het zwakke spel van Simons. “Ik ben het niet vaak met de manier van kritiek van Valentijn eens, maar dit is wel terecht”, schrijft journalist Jurriaan van Wessem bijvoorbeeld. “We hebben het over Oranje, dus dan moet bij elke international die niet uit de verf komt, de vraag zijn: "Heb je niks beters?" Dat is positief bedoelde kritiek.”