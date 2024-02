Rob Jansen gaat met Koeman, Kuyt, Bergkamp en Larsson club kopen in Engeland

Dirk Kuyt, Ronald Koeman, Dennis Bergkamp en Henrik Larsson gaan samen met zaakwaarnemer Rob Jansen een voetbalclub kopen in Engeland. Dat maakt laatstgenoemde maandag bekend in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

“We zijn bezig om een club in Engeland te kopen. Ik mag nog niet zeggen welke club. Ik kan wel zeggen met welk groepje we het gaan doen. Ronald Koeman, Dennis Bergkamp, Henrik Larsson en Dirk Kuyt”, brengt Jansen het grote nieuws.

Het wordt waarschijnlijk een club op het derde of vierde voetbalniveau in Engeland, verklapt de spelersmakelaar. “We zijn nu aan het kijken naar de League Two of League One. Dat doen we met wat mensen om ons heen en de financiers hebben we ook staan. Het hoeft niet in Londen te zijn.”

“Het plan is om de voetbalclub te managen in de breedste zin van het woord. Dus zoals wij denken dat het moet. Trainingen, hospitality, merchandising, marketing, alles. We hebben een groep, en misschien komen er nog een of twee bij”, vervolgt Jansen. “De namen die ik noem gaan ook een bepaalde arbeid verrichten binnen de club. Henrik Larsson zou hoofdcoach willen worden. Bergkamp gaat de academie opzetten. En Koeman komt ook over om zijn dingen te doen.”

Volgens Jansen hoeft het bondscoachschap van Koeman bij het Nederlands elftal zijn deelname aan het project niet in de weg te zitten. “Het wordt gecheckt of het reglementair mag, maar in principe mag het. De koopprijs per club verschilt heel erg in Engeland. Je hebt er, naast het kopen, natuurlijk ook nog een heel financieringsplan omheen. Hou maar tien miljoen een beetje aan.”

Jansen benadrukt dat het gezelschap zich doelbewust stort op de Engelse markt. “De beleving is enorm daar. Als je die clubs bezoekt daar. De beleving is niet te vergelijken met andere clubs in Europa. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer het allemaal definitief gebeurt. We nemen wel de tijd om de club te selecteren. We zitten nu in de omgeving van Manchester en Birmingham te kijken. Het wordt heel serieus opgepakt nu.”