Koeman krijgt waarschuwing over Oranje-duo: 'Zij zullen alle zeilen moeten bijzetten'

Ronald Koeman moet volgens Leo Echteld bidden dat hij de komende tijd niet nog meer spelers kwijtraakt met blessures. De bondscoach van het Nederlands elftal kampte in de laatste fase van de EK-kwalificatiecampagne met een waslijst aan geblesseerden. Raakt een international de komende maanden geblesseerd, dan zou dat hem het EK kunnen kosten.

Het is volgens Echteld, fysiotherapeut van sportmedisch centrum Fysiomed, van alle tijden dat topspelers een groot toernooi missen. "Maar doordat het speelschema voor topspelers tegenwoordig moordend is en de druk alsmaar nóg verder toeneemt, lijkt het vaak niet de vraag óf, maar wanneer spelers geblesseerd raken", zegt hij in De Telegraaf. "Als bondscoach kun je tegenwoordig alleen maar bidden dat die ellende aan je voorbij gaat."

Koeman kon in november geen beroep doen op Nathan Aké, Sven Botman, Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Micky van de Ven, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Frenkie de Jong, Tyrell Malacia en Memphis Depay. "Een jaar of zes, zeven geleden was het mogelijk met een onderscheidende fysiek, dus door keihard extra te trainen, het Nederlands elftal te halen. Dat is tegenwoordig onmogelijk. De basisvoorwaarden om op topniveau te kunnen presteren, zijn zo extreem dat je zélfs met buitensporig veel talent niet alleen maar op je kwaliteiten kunt varen. Eigenlijk lopen alle spelers in de Europese competities elke dag op hun tenen. Blessures liggen daardoor voortdurend op de loer."

Het is volgens Echteld een fabeltje dat spelers die terugkomen van een zware blessure daar op een eindtoernooi profijt van hebben dat zij een groot deel van het seizoen hebben gemist en daardoor 'frisser' zijn. "Dat was in 1988 misschien zo bij Marco van Basten en dat voorbeeld wordt ook altijd aangehaald. Maar op eindtoernooien is de intensiteit zo gigantisch toegenomen da dat ritme voor topspelers óók cruciaal is. Dat is anders dan nog niet zo heel lang geleden. In 2010 werd Robin van Persie net voor het WK klaargestoomd en hij was belangrijk. Evenals Arjen Robben in 2014, die voor de winterstop zes weken met een blessure buitenspel had gestaan. In de nieuwe voetbalwerkelijkheid zullen Jurriën Timber en Micky van de Ven, die de komende weken of maanden terugkomen van hun blessure, alle zeilen moeten bijzetten om in juni topfit te zijn."

Timber liep vlak na zijn transfer van Ajax naar Arsenal een zware knieblessure op. Hij is op de weg terug, maar het is niet bekend wanneer hij zijn rentree kan maken. Van de Ven, sinds afgelopen zomer in dienst van Tottenham Hotspur, kampt met een hamstringblessure.