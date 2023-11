Ronald Koeman krijgt bij Oranje onverwachte afmelding van sterkhouder

Ronald Koeman moet het in de komende interlandperiode stellen zonder , zo heeft de KNVB zondagavond bekendgemaakt. De verdediger is geblesseerd geraakt, waardoor hij niet aanwezig kan zijn in Zeist. Koeman roept geen vervanger op voor Aké.

Komende zaterdag neemt het Nederlands elftal het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ierland, waarna drie dagen later een duel in en tegen Gibraltar op de rol staat. Aké zal er in ieder geval niet bij zijn. De multifunctionele verdediger mistte zondagavond ook al het duel van Manchester City tegen Chelsea (4-4) en is niet voldoende hersteld om deze interlandperiode aan te sluiten bij Oranje.

De bondscoach beschikt nu niet over een selectie van 25 spelers, maar over een ploeg van 24 spelers. Koeman heeft ervoor gekozen om geen vervanger om te roepen voor Aké, die bij Oranje vaak in actie komt als linksback of als centrumverdediger. Ook Micky van de Ven, een speler die op dezelfde posities als Aké uit de voeten kan, zal er wegens een blessure niet bij zijn.