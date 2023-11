Groot verschil bij Oranje: 'Hij zou nu vijftiende keus zijn'

Hoewel Ronald Koeman deze interlandweek achterin geen beroep kan doen op , , , én , is er bij de bondscoach van het Nederlands elftal geen sprake van paniek. Koeman heeft voor de bezetting van zijn achterhoede immers meer dan genoeg te kiezen. Volgens Maarten Wijffels is dat een groot verschil in vergelijking met begin deze eeuw.

“Geen Aké deze week bij Oranje. En geen De Ligt. Ook geen Van de Ven en geen Botman. Timber? Die ontbreekt zelfs al het hele seizoen. Vijf centrale verdedigers van vijf topclubs uit de Bundesliga en de Premier League die tegelijkertijd ontbreken; in elk ander Europees land zou de bondscoach van dienst nu radeloos zijn”, schrijft Wijffels in het Algemeen Dagblad. “Maar de stemming in Nederland? ‘Wij’ halen onze schouders op.”

Dat heeft er waarschijnlijk ook deels mee te maken dat er voor het Nederlands elftal deze week geen ‘grote’ wedstrijden op het programma staan. De ploeg van Koeman heeft nog maar één overwinning nodig om deelname aan het EK in Duitsland volgend jaar definitief veilig te stellen en die kan zaterdag al worden behaald tegen Ierland. Mocht dat niet lukken, dan krijgt Oranje een paar dagen later tegen voetbaldwerg Gibraltar een nieuwe kans.

Maar ook als het Nederlands elftal het deze week tegen bijvoorbeeld Frankrijk had moeten opnemen, was er volgens Wijffels geen paniek geweest. “We nemen zoiets voor kennisgeving aan. Zelfs als er deze week een grotere tegenstander dan Ierland op bezoek was gekomen, is het voor niemand een probleem. Want ja, de keuze, die is reuze. En dat blijft zo”, schrijft de verslaggever. In de selectie voor de laatste EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar heeft Koeman een plekje ingeruimd voor Daley Blind, Virgil van Dijk, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato en Stefan de Vrij. Allemaal centrale verdedigers. Zelfs middenvelder Jerdy Schouten heeft dit seizoen bij PSV laten zien dat hij daar eventueel zou kunnen spelen.

Waar Koeman zich dus niet snel zorgen hoeft te maken over zijn bezetting achterin, was dat begin deze eeuw wel anders. Wijffels trekt een vergelijking met EK 2000 in eigen land. “Jaap Stam vertelde vorig jaar op deze site nog over de tijd dat hij bij Oranje centraal achterin het fort bewaakte. Als Stam eind jaren 90/begin deze eeuw één keer hoestte door een koutje, keek iedereen verschrikt opzij. Bij het EK 2000 in eigen land maakte Bert Konterman minuten als centrale verdediger. Een EK eerder kreeg Johan de Kock van Roda JC zelfs de aanvoerdersband.”

Wijffels denkt dat Konterman nu ‘vijftiende’ was geweest. “Zonder Aké kan Koeman zaterdag tegen Ierland simpel doorschakelen naar iemand die wekelijks 90 minuten speelt bij de koploper van Spanje (Blind, red.). En mocht de bondscoach willen, dan heeft hij ook ‘gewoon’ iemand van de koploper van Italië achter de hand. Dat is De Vrij”, aldus Wijffels. “Van alle landen die straks naar het EK gaan, is alleen bij Frankrijk het arsenaal ook zo breed en zo diep. Jammer alleen dat de Fransen laatst in een onderling duel met Oranje nog eens duidelijk maakten: zij hebben die luxe óók voorin.” Frankrijk won in de kwalificatie twee keer van Oranje: in Parijs werd het 4-0, vorige maand in Amsterdam 1-2. De Fransen zijn al geplaatst voor het EK.