Ronald Koeman pikt er één speler uit: 'Er is een grote toekomst voor hem, hij ontwikkelt zich fantastisch'

Ronald Koeman is in zijn nopjes met de ontwikkeling die doormaakt bij RB Leipzig. De international van het Nederlands elftal houdt zich uitstekend staande in de Bundesliga, waarin hij al goed was voor zes doelpunten en acht assists.

"Hij ontwikkelt zich fantastisch bij zijn club. Dat is mooi om te zien", begint Koeman op de persconferentie. De bondscoach spreekt het tegen dat Simons in Oranje minder zou renderen, "Dat geeft aan dat er een grote toekomst is voor hem. Ik ben het er niet mee eens dat het bij het Nederlands elftal minder is met Xavi. Natuurlijk heeft hij een aantal mindere momenten in wedstrijden gehad, maar ik ben heel blij dat we een speler als Xavi bij het Nederlands elftal hebben", zegt de bondscoach van het Nederlands elftal.

Zeker door de afwezigen waar het Nederlands elftal mee te maken heeft, liggen er voor Simons veel kansen om zich de komende interlands vanaf de aftrap laten zien. De afgelopen acht interlands in dit jaar begon de oud-PSV'er ook in de basis bij het Nederlands elftal, dus de talentvolle aanvaller kan op het vertrouwen van de bondscoach rekenen. Zijn lovende woorden op de persconferentie vrijdagmiddag bevestigen dat beeld.