Ronald Koeman gaat twee centrumspitsen in januari intensief volgen voor Oranje

Ronald Koeman gaat in de maand januari met zijn technische staf twee Nederlandse centrumspitsen intensiever volgen, zo schrijft journalist Maarten Wijffels in het Algemeen Dagblad. en zullen de aandacht krijgen van de staf van het Nederlands elftal, aangezien het in de spitspositie nog alle kanten op kant bij het Nederlands elftal.

Wijffels schrijft in zijn analyse in het Algemeen Dagblad dat de technische staf van Oranje in de herfst heeft besloten dat ze spitsen als Zirkzee en Dallinga intensiever gaan volgen in de maand januari. De bondscoach wil graag weten of Oranje nog over spelers kan beschikken die iets kunnen toevoegen aan het Nederlands elftal wat er nu nog niet is. Van Dallinga heeft de bondscoach al wel een idee, want de aanvaller maakte door veel blessures al eens zijn opwachting in Oranje.

Zirkzee en Dallinga zullen niet de enige zijn die intensiever gevolgd gaan worden in januari, denkt Wijffels: "Januari is ook een maand om Ryan Gravenberch gericht te wegen als mogelijk interessante toevoeging voor het middenveld", schrijft de journalist. "Sinds zijn overstap van Bayern München naar Liverpool zit de carrière van de oud-Ajacied weer in de lift." Bij de Engelse club krijgt Gravenberch van trainer Jürgen Klopp de nodige minuten om zich te laten zien.