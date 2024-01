Ronald Koeman dicht bij miljoenenverkoop van zeer luxe bovenhuis in Amsterdam

Ronald Koeman is dicht bij de verkoop van zijn bovenhuis in Amsterdam Oud-West. Volgens de website Bekende Buren heeft de bondscoach van het Nederlands elftal een aanbod in beraad voor de woning die sinds september vorig jaar voor 1.275.000 euro te koop staat.

Of Koeman daadwerkelijk de vraagprijs zal toucheren voor de woning is niet bekend, maar zeker lijkt dat met de transactie meer dan één miljoen euro is. Daarmee boekt Koeman een fraaie winst, want zelf kocht hij de woning in 2017 voor een bedrag van 910.000 euro. Dat deed hij overigens met geheel met eigen geld

Artikel gaat verder onder video

“De koper krijgt voor het geld een zeer luxe dubbelboven met een woonoppervlakte van 147 vierkante meter. De woning beschikt over totaal vijf kamers, waaronder vier slaap- en twee badkamers. Op de benedenverdieping bevindt zich het woon- en eetgedeelte en op de verdieping er boven de vier slaapkamers en twee badkamers. Verder is er een overloop naar het dakterras van 28 vierkante meter”, schrijft Bekende Buren. “De keuken is zeer luxe en niet alleen voorzien van diverse inbouwapparatuur, maar ook is er een kookeiland. Allemaal even modern en straks. De gehele woning is ook nog eens voorzien van vloerverwarming.”

Klik hier voor foto’s van de woning