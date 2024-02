Koeman erg ‘zuinig’: ‘Ik weet niet of hij écht in beeld gaat komen voor het EK’

Maarten Wijffels vraagt zich af in hoeverre een serieuze optie wordt voor Ronald Koeman om mee te nemen naar het Europees Kampioenschap in Duitsland. Zirkzee maakt dit seizoen veel indruk bij Bologna, maar de bondscoach lijkt zijn vraagtekens te hebben bij de oud-speler van onder meer Bayern München en Anderlecht.

Zirkzee vertrok al op jonge leeftijd uit Nederland. Hij verruilde de jeugdopleiding van Feyenoord in de zomer van 2017 voor die van Bayern München. Een doorbraak in de Duitse grootmacht bleef, ondanks een aantal treffers, echter uit. Bayern München verhuurde hem vervolgens aan zowel Parma als Anderlecht, alvorens hij in de zomer van 2022 definitief de overstap maakte naar Bologna. De Italianen telden ruim acht miljoen euro voor hem neer. Na een moeizaam eerste seizoen is hij inmiddels los. In 24 wedstrijden in alle competities (Serie A en Coppa Italia) was Zirkzee goed voor negen doelpunten en zes assists.

De naam van de 22-jarige spits uit Schiedam wordt steeds vaker gelinkt aan een uitverkiezing voor het Nederlands elftal, maar het lijkt er vooralsnog niet op dat Koeman hem in maart bij zijn selectie haalt voor de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland. Dat heeft volgens Wijffels vooral te maken met de type spits die Zirkzee is en Koeman zoekt. “De naam van Zirkzee viel ook wel (bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN, red.), maar het viel mij op dat Koeman daar vrij zuinig over was”, zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Hij zei, daarmee begon hij, dat Zirkzee bij Bologna speelt. Dat weten we allemaal wel, maar dat benoemde hij toch nog even. Met andere woorden: hij speelt niet bij Juventus of Inter in Italië.”

Dat Zirkzee niet bij een topclub actief is, wil natuurlijk niet zeggen dat hij helemaal niet op de voet wordt gevolgd. “Ze hebben hem wat meer gevolgd. De afgelopen weken is telkens iemand van de technische staf bij een wedstrijd van Bologna in Italië geweest”, vervolgt Wijffels. “Ze zien hem veel uit de spits weg bewegen, meer meevoetballen dan dat hij in de zestien is om die afmaker te zijn. En die zoekt Koeman eigenlijk, die afmaker. Ik weet dus niet of Zirkzee meteen écht in beeld gaat komen voor het EK.”

Jong Oranje

Zirkzee hoefde vooralsnog niet te rekenen op een uitnodiging voor het Nederlands elftal. Hij speelde wel negentien interlands voor Jong Oranje. Daarin was hij zeven keer trefzeker. Zirkzee behoorde afgelopen zomer nog tot de selectie voor het Europees Kampioenschap Onder-21 in Georgië en Roemenië. Na invalbeurten in de eerste twee groepswedstrijden had hij in het slotduel met Georgië wél een basisplaats. Zirkzee kon echter niet voorkomen dat de ploeg van toenmalig trainer Edwin van de Looi al na drie wedstrijden naar huis moest.