Reiziger spreekt zich uit over opvolging Ronald Koeman: 'Als je die niet vindt...'

Michael Reiziger, de bondscoach van Jong Oranje, spreekt zich uit over de toekomstige opvolger van Ronald Koeman, die het 'grote' Nederlands elftal onder zijn hoede heeft. Wat Reiziger betreft moet degene die het stokje gaat overnemen opnieuw een Nederlandse trainer zijn.

Reiziger is te gast in de podcast Met Open Vizier, waarin hij het gesprek aangaat met Almere City-trainer Alex Pastoor. Wat de oud-back van onder meer Ajax, PSV en FC Barcelona betreft moet de bondscoach van Jong Oranje in ieder geval de Nederlandse nationaliteit hebben. "Ik denk dat Jong Oranje nog te dichtbij het Nederlandse voetbal zit. Bij het grote Oranje beschik je toch al over veel spelers die in het buitenland spelen", merkt Reiziger op.

In dat opzicht zou het wellicht logisch zijn om na Koeman eens voor een niet-Nederlandse bondscoach te kiezen, maar Reiziger heeft daar zo zijn bedenkingen bij: "Aan de andere kant is het Nederlands elftal van Nederland en moet je eigenlijk zoveel mogelijk naar Nederlandse coaches kijken. Als je die niet vindt, moet je pas overgaan op een buitenlandse coach." Pastoor sluit zich daarbij aan en vindt zelfs dat hier regels voor zouden moeten opgesteld: "Ik vind het raar dat het toegestaan wordt dat er een Belgische of Duitse staf bij het Nederlands elftal, of omgekeerd, mag werken. Spelers moeten toch ook gewoon een Nederlands paspoort hebben, dus waarom de coach niet?"

Afgaande op de recente geschiedenis lijken Reiziger en Pastoor zich geen zorgen te hoeven maken. De legendarische Ernst Happel was in 1977 de laatste buitenlandse bondscoach die werd aangesteld door de KNVB. De Oostenrijker leidde Oranje een jaar later naar de finale van het WK in Argentinië, die na verlenging werd verloren van het gastland. Andere buitenlandse trainers die het Nederlands elftal onder hun hoede hadden waren onder anderen de Duitser Georg Kessler (1966-1970) en de Engelsman Denis Neville (1964-1965). In België is het de laatste jaren wél doodnormaal om de bondscoach buiten de landsgrenzen te zoeken. In februari 2023 werd de in Italië geboren Duitser Domenico Tedesco aangesteld als opvolger van de Spanjaard Roberto Martínez, die de Rode Duivels zes jaar onder zijn hoede had.