Interlandselectie wekt cynisme en ongeloof bij Ajax: 'Dit past helemaal in seizoen 2023/24'

is voor het eerst opgenomen in de nationale selectie van Italië. De 23-jarige spits van Udinese, die vorig jaar op huurbasis speelde bij Ajax, is door bondscoach Luciano Spelletti opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Venezuela en Ecuador.

Lucca moet bij de nationale ploeg de strijd aangaan met spitsen Giacomo Raspadori en Mateo Retegui. Gianluca Scammaca, voormalig spits van PEC Zwolle en PSV, is buiten de selectie gelaten. Lucca speelde nog nooit een duel voor de hoofdmacht van Italië. De aanvaller kwam tot zes jeugdinterlands bij Italië Onder 21.

Wie een jaar geleden voorspelde dat Lucca in 2024 een oproep zou gaan krijgen voor de nationale ploeg, was waarschijnlijk uitgelachen. De boomlange spits maakte allesbehalve een goede indruk bij zijn uitleenbeurt naar Ajax. De aanvaller moest in het hele seizoen genoegen nemen met een reserverol en speelde uiteindelijk slechts zestien wedstrijden voor de Amsterdammers. Op X reageren de Ajax-supporters met enige verbazing en een tikkeltje cynisch op de verrassende oproep.

Dit jaar is Lucca een stuk succesvoller. De aanvaller is sinds het begin van dit seizoen door Pisa – dat hem ook verhuurde aan Ajax – uitgeleend aan Udinese. De 23-jarige puntspeler presteert daar vooralsnog stukken beter dan in de Johan Cruijff ArenA. In dertig officiële wedstrijden maakte hij acht doelpunten en gaf hij drie keer de assist.