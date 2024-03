Johan Derksen begint Vandaag Inside met hele pijnlijke opmerking naar Chris Woerts

Johan Derksen en Wilfred Genee hebben woensdagavond voor leedvermaak gezorgd bij tafelgast René van der Gijp. De Snor liet net als de presentator van Vandaag Inside weten niet zo te zitten wachten op een verhaal van Chris Woerts over de situatie bij Vitesse, waarna Van der Gijp in het lachen uitbarstte.

"Heb je nog nieuws over Vitesse of zullen we het gewoon een keer overslaan?", begint Genee in de uitzending van Vandaag Inside tegen Woerts, die op een kruk aan de bar is aangeschoven: "Je eindigt eigenlijk altijd met dat we nog niet gaat weten wat er gaat gebeuren", stelt Genee, waarna Woerts toch zijn verhaal wil gaan vertellen: "Is hier iemand in geïnteresseerd?", zegt Derksen vervolgens, waarna het publiek massaal begint te lachen.

Het zorgt ook voor leedvermaak bij Van der Gijp, die Woerts vervolgens alsnog duiding hoort geven over Vitesse: "Als de aandelen bevroren worden, is dat misschien wel de redding voor Vitesse. Dan is dat probleem opgelost en kan de stichting gaan werken, met mensen uit Arnhem, die de club gaan redden en dan kan de club volgend jaar gaan bouwen aan de toekomst."