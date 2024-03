Derksen discrimineerde bij Voetbal International: ‘Het mag niet, maar ik heb het altijd gedaan’

Johan Derksen was van 2000 tot 2013 hoofdredacteur van Voetbal International. De oud-voetballer en televisiepersoonlijkheid geeft vrijdagavond in Vandaag Inside eerlijk toe dat hij zich bij het voetbaltijdschrift schuldig heeft gemaakt aan zwangerschapsdiscriminatie.

Derksen had vrijdagavond in Vandaag Inside een verhitte discussie met Hélène Hendriks over zwangerschapsdiscriminatie, het fenomeen waarbij een werknemer gediscrimineerd en benadeeld wordt vanwege een zwangerschap of mogelijke een (mogelijke) kinderwens. Zwangerschapsdiscriminatie is verboden bij wet, want artikel 7:646 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een werkgever geen onderscheid mag maken tussen mannen en vrouwen bij onder meer het aangaan van de arbeidsovereenkomst en het overeenkomen van de arbeidsvoorwaarden.

“Het is gewoon bij wet verboden om aan zwangerschapsdiscriminatie te doen: zo simpel is het”, zegt Hendriks tegen Derksen. De 75-jarige televisiepersoonlijkheid erkent dat Hendriks gelijk heeft. “Maar in de praktijk werkt het totaal anders”, zegt Derksen, waarna hij teruggrijpt naar zijn periode als hoofdredacteur van Voetbal International: “Ik heb al die sollicitatiegesprekken gedaan. Als er vrouwen van onder de dertig op sollicitatiegesprek kwamen, dan vroeg ik: heb je al kinderen? Als ze dan nee zeggen, dan dacht ik: die neem ik niet, want die is binnen drie maanden in verwachting.”

Derksen legt uit dat hij als werkgever een groot financieel offer moest maken wanneer een vrouw met zwangerschapsverlof ging. “Ik moest een zwangere vrouw bij zo’n bij zwangerschap zes maanden door betalen, terwijl ze er niet was. Zó gaat het. Iedereen van personeelszaken staat zo in zo’n gesprek: géén dames aannemen die dreigen zwanger te raken. Het probleem is er nu eenmaal. Het mag niet, maar iedereen die personeel aanneemt probeert te voorkomen dat hij iemand aanneemt die van plan is om kinderen te nemen. Dat mag niet, maar ik heb het altijd gedaan”, geeft hij toe.

Het verhaal van Derksen leidt tot verontwaardigde reacties aan tafel, onder meer van Hendriks en presentator Wilfred Genee. “Maar ik ben de enige aan tafel die jarenlang met dat bijltje heeft moeten hakken”, vervolgt Derksen. “Jullie schetsen allemaal de ideale situatie, maar jullie hebben nooit enige verantwoordelijkheid gehad. De wereld zit anders in elkaar! Bij iedere kleine organisatie is dit een groot probleem. Er zijn mensen failliet door gegaan. Ik denk niet dat het gaat veranderen. Het gaat om kleine organisaties: daar is het heel pijnlijk voor. Iedere fatsoenlijke ondernemer in Nederland met een klein bedrijf heeft een groot probleem als mensen zes maanden met behoud van salaris weg zijn”, aldus Derksen, die spreekt van ‘schering en inslag’ wat betreft zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. “Ik heb het altijd gedaan. Ik heb op het laatst lesbische dames aangenomen.”