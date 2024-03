Johan Derksen springt op de bres voor Tom Egbers: 'Schande wat de NPO heeft gedaan met die jongen'

Johan Derksen is tijdens Vandaag Inside op de bres gesprongen voor Tom Egbers. De presentator gaat zijn werkzaamheden hervatten bij de NOS. Egbers en de NOS hebben een schikking getroffen, waaruit blijkt dat hij weer documentaires en podcasts mag gaan maken namens het bedrijf. De 66-jarige Almeloër kwam ter sprake tijdens Vandaag Inside.

Met zijn werkzaamheden houdt Egbers afstand van de dagelijkse sportredactie, waar hij volgens een uitgebreid artikel in de Volkskrant een collega, waarmee hij een affaire had, een tijdlang heeft gepest en geïntimideerd. “Maar is het niet ten hemel schreiend dat Tom Egbers naar de rechter moet gaan om zijn baan terug te krijgen. Dan kan het opeens wel”, opent Derksen over het onderwerp.

“Het is een schande wat er gebeurd is, en wat de NPO gedaan heeft met die jongen. Zestien jaar geleden, een privézaak, hij hoefde alleen wat uit te leggen aan zijn vrouw, en hij is gewoon van de redactie geschopt. Het heeft helemaal nergens mee te maken, en al die columnisten, die dames, die schrijven dan gepikeerd: ‘ja, er zijn weer achttien anonieme klachten’. Dan denk ik: hoe durf je iemand op te hangen aan een paar anonieme klachten.”