Kees Luijckx stellig: ‘Als ik hem was, had ik zeker voor Feyenoord gekozen’

Tijdens Voetbalpraat komt de overgang van naar Saudi-Arabië nog eens ter sprake. In een interview deze week zei de oud-middenvelder van o.a. Feyenoord, PSV en Liverpool dat hij de optie om terug te keren in Rotterdam links had laten liggen.

Hoogstwaarschijnlijk had Wijnaldum een groot deel van zijn salaris moeten inleveren als hij bij Feyenoord had willen voetballen. Kees Luijckx zegt in het programma van ESPN dat hij het wel geweten had. “Ik had voor Feyenoord gekozen. Tuurlijk man. Zakken gevuld, nog een paar jaar bij Feyenoord… Een leidersrol daar pakken. Zeker weten.”

Toch denkt de oud-voetballer niet dat Wijnaldum een vrije keuze hierin had. “Ik denk dat hij vastzat in de klauwen van de oliesjeiks. Hij stond gewoon onder contract bij Paris Saint-Germain. Die zeiden: ‘We laten jou niet gaan onder de tien miljoen euro’. Dan is er nog maar een type club dat voor jou op de markt komt: een club uit de zandbak.”

Leo Driessen snapt ook niet helemaal waarom Wijnaldum bijna als verlosser is binnengehaald bij het Nederlands elftal. “We hebben al spelers zoals hij, we hebben al veel middenvelders. En hij heeft er zelf voor gekozen om ‘uit het zicht’ te gaan spelen. Ik snap niet waarom er mensen naar hem zijn gestuurd.”