Pérez: 'Los van dat hij niet kan voetballen is hij óók nog een matennaaier'

Kenneth Pérez heeft zich zondag gestoord aan PSV-verdediger . De Braziliaan deed in de topper tegen Feyenoord voorkomen alsof tegenstander hem een kopstoot had uitgedeeld, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük trapte daar niet in.

In Dit was het Weekend blikt Pérez samen met Mario Been en presentator Jan Joost van Gangelen terug op het enerverende duel in het Philips Stadion, dat een 2-2 gelijkspel als uitkomst kreeg. De Deen begrijpt dat PSV-trainer Peter Bosz niet erg tevreden was met het schouwspel dat op de mat werd gelegd, in tegenstelling tot de gemiddelde (neutrale) supporter. Bosz liet zich onder meer ontvallen dat hij 'totaal niet had genoten' van de wedstrijd: "Je hebt toch geen goed voetbal gezien, of wel?", antwoordde hij op een vraag van ESPN-verslaggever Milan van Dongen die hem daarnaar gevraagd had.

"Je wil terugzien wat je getraind hebt, je wil iets van controle over de wedstrijd zien. Structuur, goed samenspel, dat soort dingen. Dat zag je natuurlijk niet vanuit zijn perspectief", duidt Pérez de reactie van de PSV-trainer op het duel. "Maar wij hebben wel een wedstrijd gezien die intens was, doordat er druk werd gezet." Dat Feyenoord volgens Bosz de pressie niet goed op orde had, gaat er bij de oud-middenvelder dan ook niet in: "Dan kunnen zijn spelers helemaal niet goed voetballen. Ze raakten best vaak in de war onder druk van de Feyenoorders. Als dat niet goed was, dan moeten ze wel gaan kijken naar zijn spelers."

Daarbij viel op dat Olivier Boscagli pijnlijk in de fout ging bij de 1-1 van Yankuba Minteh, die de Fransman de bal op de PSV-helft kon ontfutselen en daarna vrije doortocht had naar PSV-keeper Walter Benítez. "Ik ben het wel met Bosz eens dat Boscagli vaak een bron van rust is aan de bal, die was zichzelf niet", zegt Pérez. Hij richt zijn pijlen echter vooral op Ramalho, de andere centrumverdediger van de Eindhovenaren: "Dat toneelspel met Minteh... Ik vind dat zó onsmakelijk, en dat is niet de eerste keer bij hem. Dus los van dat hij niet heel goed kan voetballen, is het ook nog een matennaaier."