Blinker voorspelt Feyenoorder grote toekomst: 'Dan kan hij echt Europese top worden'

Voormalig Feyenoord-aanvaller Regi Blinker is zeer onder de indruk van . De huurling van Newcastle United staat zondagmiddag in de basiself van de Rotterdammers in de bekerfinale tegen N.E.C., Blinker voorziet dat de Gambiaan een grote toekomst tegemoet gaat als hij zich de komende jaren blijft ontwikkelen zoals hij dat dit seizoen heeft gedaan.

Blinker verschijnt in de voorbeschouwing op de eindstrijd voor de camera's van ESPN en zegt te genieten van beide buitenspelers van Feyenoord, dus ook Minteh's collega aan de linkerkant, Igor Paixão. Toch ziet hij een belangrijk verschil met zijn eigen tijd als speler: "Je hebt nog steeds die strijd tussen de buitenspeler en de back, dat vond ik altijd geweldig. Ik wilde die back altijd volledig overklassen, dat is nu meer in de combinatie. En ook altijd een linkspoot aan de rechterkant en een rechtspoot aan de linkerkant, daar moet ik aan wennen."

Artikel gaat verder onder video

Gevraagd naar zijn favoriet, Paixão of Minteh, kiest Blinker voor laatstgenoemde. "Ik kijk toch liever naar Minteh. Hij heeft dat onvoorspelbare ontzettend in zich. Soms kan het knullig overkomen, maar het kan ook echt geniaal zijn, hè?" Presentator Fresia Cousiño Arias vraagt of de buitenspeler de laatste twijfels met zijn optreden in De Klassieker tegen Ajax (6-0 winst) 'van zich afgeschud heeft', waarop Blinker bevestigend antwoordt: "Ja, zeker, honderd procent. En op die leeftijd is het ook nog best een ding om je zo te ontwikkelen. Hij is ontzettend jong nog, maar een, twee, drie jaar zich zo ontwikkelen, dan kan hij gewoon Europese top worden."

Blinker wacht mogelijk nog een fraai klusje op de zondagavond. Als Feyenoord in de finale af weet te rekenen met de Nijmegenaren, dan mag de vroegere buitenspeler De Dennenappel uitreiken. Cousiño Arias vraagt hoe groot hij de kans acht dat dat gaat gebeuren, waarop Blinker laat weten veel vertrouwen in de afloop te hebben: "Ik schat de kans zéker tachtig procent. Dit is een grote wedstrijd, ik weet niet hoeveel grote wedstrijden van dit kaliber N.E.C. speelt, maar Feyenoord heeft er echt al een aantal gespeeld. En ik heb gewoon heel veel vertrouwen in dit team. Én ik hoop natuurlijk dat ik het veld op kan", besluit Blinker lachend.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interview na zege op Fortuna Sittard lijkt vertrek bij Feyenoord in te luiden

'Ik ben niet iemand die graag op de bank zit. Dat is het antwoord', zegt een speler van Feyenoord.