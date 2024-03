Kenneth Perez vol ongeloof over PSV-speler: ‘Dit is choquerend om te zien’

Kenneth Perez is in de rust van het uitduel van PSV met NEC (1-1 ruststand) vol ongeloof over het spel van . De analist constateert dat de Mexicaanse linksbuiten van PSV in de eerste helft geen poot aan de grond kreeg tegen directe tegenstander Bart van Rooij.

Ofschoon Lozano een aandeel had in de openingstreffer van Johan Bakayoko - NEC-doelman Jasper Cillessen moest een rebound weggeven na een prima loopactie en dito inzet van Lozano - wist hij verder amper voor gevaar te zorgen. “Hij doet het goed zonder bal, maar aan de bal… Wie is dit?”, vraagt Perez zich af bij ESPN. Presentator Milan van de Dongen noemt de vormcrisis van Lozano ‘een terugkerend probleem’. “Het is nu iets te lang aan de gang om te spreken van een paar wedstrijden”, beaamt Perez.

Artikel gaat verder onder video

“Aanvallend is Lozano geen schim van wat hij is geweest. Hij komt echt geen cornervlag voorbij. Het is bijna choquerend om te zien. Hij is on-her-ken-baar”, vervolgt de Deense analist, die live in de rust opmerkt dat Lozano niet terugkeert voor de tweede helft en in de kleedkamer is achtergebleven ten faveure van Malik Tillman. Een logische wissel van trainer Peter Bosz, vindt Perez.

“Je moet aanvallend meer brengen. Je bent aan één kant aanvallend gewoon lam gelegd. En dat is niet omdat de rechtsback van NEC zo geweldig is, maar omdat Lozano zonder enig zelfvertrouwen speelt”, gaat de oud-middenvelder verder. “Ik ben best wel gecharmeerd van Lozano, omdat hij iets anders heeft dan andere buitenspelers missen, maar het duurt nu te lang.” Lozano staat dit seizoen na 27 duels in alle competities op slechts 5 goals en 3 assists.