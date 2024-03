Kevin Hofland keert als hoofdtrainer terug in Nederlands betaald voetbal

Kevin Hofland wordt met ingang van het volgende seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Helmond Sport, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen divisie bekend. De 44-jarige voormalig verdediger heeft een contract getekend voor één jaar met een optie voor nog één jaar. Helmond Sport staat momenteel onder leiding van Bob Peeters, maar szijn aflopende contract wordt niet verlengd.

Hofland is blij met zijn aanstelling. Hij keert terug in het betaald voetbal, nadat hij in december 2022 werd ontslagen bij Willem II. “Het was mijn ambitie om weer in het betaald voetbal actief te zijn. Dat ik de nu de gelegenheid heb om bij een ambitieuze club als Helmond Sport aan de slag te kunnen, maakt het extra mooi. Aangezien we in een vroegtijdig stadium tot overeenkomst zijn gekomen, heb ik voldoende tijd om me voor te bereiden op het nieuwe seizoen”.

Technisch manager Jurgen Streppel reageert eveneens verheugd. “We zijn erg blij dat Kevin ons volgend seizoen komt versterken, zo kunnen we de volgende stappen zetten. Voor het lopende seizoen ligt de focus uiteraard op het behalen van de play-offs, maar op de achtergrond kunnen we in samenwerking met Kevin ons gaan richten op het nieuwe seizoen.” Helmond Sport staat momenteel twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie.

Als speler kwam Hofland uit voor Fortuna Sittard, PSV, VfL Wolfsburg, Feyenoord en het Cypriotische AEK Larnaca. Ook speelde hij tussen 2000 en 2006 zeven interlands voor het Nederlands elftal. Zijn loopbaan als trainer bracht hem bij Willem II, VfL Wolfsburg (assistent van Mark van Bommel) en Fortuna Sittard. Momenteel is hij werkzaam bij de amateurs van s.v. Meerssen dat uitkomt in de Derde Divisie.