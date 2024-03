Koploper Willem II laat er geen gras over groeien, FC Groningen wint uitwedstrijd bij ADO Den Haag

Koploper Willem II doet goede zaken in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Tilburg stond al eerste, en liet ook in de uitwedstrijd bij Helmond Sport geen steek vallen. Aan Roda JC om het gat meer te dichten komende maandag. FC Groningen won ook de uitwedstrijd bij ADO Den Haag, waardoor de club uit het hoge noorden nu derde staat.

Helmond Sport - Willem II: 0-2

In een Brabants onderonsje heeft Willem II vrij eenvoudig gewonnen van Helmond Sport. De formatie uit Tilburg staat bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie en lijkt hard op weg naar een kampioenschap op het tweede niveau in Nederland. Vlak voor rust werd het 0-1, en in de extra tijd van de eerste helft zelfs 0-2. Daar bleef het bij. Willem II behoudt de koppositie in de KKD.

ADO Den Haag - FC Groningen: 0-2

Dé onbetwiste topper van de 32e speelronde in de KKD was ADO Den Haag tegen FC Groningen. De noorderlingen kwamen al gauw op een 0-1 voorsprong. De wedstrijd werd kort onderbroken wegens een plastic bekertje op het veld. Met de stand van 0-1 gingen de spelers aan de thee. In de tweede helft werd het zelfs 0-2 voor de gasten uit Groningen.

Overige uitslagen KKD:

FC Den Bosch – FC Dordrecht: 0-3

FC Eindhoven – SC Cambuur: 0-3

FC Emmen – Jong Ajax: 4-2

De Graafschap – Jong AZ: 2-1

VVV-Venlo – TOP Oss: 2-0

Telstar – Jong Utrecht: 5-1

NAC Breda – MVV Maastricht: 1-2