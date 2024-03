Duitsland in shock na wangedrag Lazio-fans: Bild spreekt van 'schandaal'

Een groep Lazio-fans heeft zich daags voor de ontmoeting met Bayern München in de achtste finales van de Champions League van een duistere kant laten zien. Op door Italiaanse media verspreide en door het Duitse Bild opgepakte beelden is te zien dat meegereisde supporters uit Rome in het Hofbräuhaus hebben gezeten. In datzelfde gebouw richtte Adolf Hitler in 1920 de NSDAP op. De Lazio-fans zouden bovendien ‘Duce, Duce, Duce’ hebben geroepen, verwijzend naar de fascistische Italiaanse leider Benito Mussolini.

Bayern München en Lazio spelen dinsdagavond de return in de achtste finales van de Champions League. De bezoekers uit Italië trokken in de heenwedstrijd verrassend genoeg aan het langste eind (1-0) en hebben dus goede papieren om zich te verzekeren van een startbewijs voor de volgende ronde van het miljardenbal. Lazio wordt in München gesteund door naar verluidt duizenden uit Italië meegereisde supporters, maar zeker een deel daarvan heeft zich maandagavond van z’n slechtste kant laten zien. Bild spreekt van een ‘schandaal’. “Een video gepubliceerd door Italiaanse media toont ongeveer vijftig Lazio-fans in het Hofbräuhaus in München”, schrijft de Duitse krant. De stemming zou ‘verhit’ zijn geweest.

Zo is onder andere te horen dat de aanwezige Lazio-fans ‘Duce, Duce, Duce’ roepen. Zo noemden de Italiaanse fascisten hun leider Mussolini (1883-1945). De dictator had tijdens zijn leven een duidelijke voorkeur voor Lazio: hij had een clubkaart en was er zelfs erelid. “De Romeinen zongen ook over de ‘zwarthemden’, de paramilitaire milities van Mussolini’s fascisten.” Bild vermoedt dat het Hofbräuhaus niet ‘toevallig’ is uitgekozen door de Lazio-fans. “Hitler richtte hier in 1920 de NSDAP op, een partij die gekenmerkt werd door radicaal nationalisme en antisemitisme. Sommige mannen toonden ook een soort ‘Romeinse groet’. Rechterarm omhoog, hand uitgestrekt. Vergelijkbaar met de Hitler groet, die in Duitsland verboden is”, zo klinkt het.

De politie van München bevestigt dat bovenstaande maandagavond heeft plaatsgevonden. Een achttienjarige Italiaan werd tijdelijk gearresteerd en vrijgelaten nadat hij een ‘viercijferige betaling’ had gedaan, zo leest het. De woordvoerder van het Hofbräuhaus Tobias Ranzinger veroordeelt het wangedrag van de Lazio-fans ‘in de strengst mogelijke bewoordingen’. “Het Hofbräuhaus is een internationaal bekende Beierse herberg waar inwoners van München en gasten van over de hele wereld vredig samenkomen. Wij tolereren geen xenofoob gedrag”, wordt Ranzinger geciteerd door Bild.