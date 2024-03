Been ziet opmerkelijke actie tijdens PSV - Feyenoord: 'Daarom blijft hij altijd een groot vraagteken'

Mario Been blijft een bijzondere speler vinden. Volgens de analist is de huurling van Feyenoord op dit moment de ‘gevaarlijkste’ aanvaller bij de Rotterdammers, maar wisselt hij geniale momenten nog altijd teveel af met onbegrijpelijke acties. Been noemt als voorbeeld een actie in de tweede helft van de topper tegen PSV.

Feyenoord huurt Minteh dit seizoen van Newcastle United en de rappe vleugelspeler leek al snel uit te groeien tot nieuwe smaakmaker in De Kuip. De Gambiaan kreeg van Arne Slot voor de winterstop regelmatig een basisplaats, maar stelde ook geregeld teleur. In de tweede seizoenshelft, na zijn deelname aan de Afrika Cup, is hij echter een van de opvallendste spelers bij Feyenoord. Vooral de laatste weken is hij goed op dreef. Hij verzorgde een assist in de thuiswedstrijd tegen Sparta, loodste Feyenoord met twee treffers hoogstpersoonlijk naar een overwinning in Almere en wist ook in de topper tegen PSV het net te vinden.

“Minteh is op dit moment toch wel de gevaarlijkste aanvaller van Feyenoord”, zei Been zondagavond dan ook in het programma Dit was het Weekend op ESPN. De oud-trainer van onder meer NEC en Feyenoord ziet nog wel een groot verbeterpunt voor de Gambiaan. “Snelle spelers zijn langzame denkers en hij is daar één van. Hij heeft altijd zijn hoofd naar beneden.” Maar ook in Eindhoven verbaasde Minteh Been weer met zijn acties. Zo pakte hij in de tweede helft ogenschijnlijk eenvoudig een hoge bal uit de lucht, zo dood op zijn schoen. “Als je die aanname zag… Dit zijn wel de dingetjes die ik mooi vind.”

Het vervolg liet echter te wensen over. Minteh waagde een poging van enkele tientallen meters, maar de bal kwam totaal niet in de buurt van het Eindhovense doel. “Een geweldige aanname, maar daarna doet hij dit… Dat begrijp je dan weer niet”, aldus Been. “Daarom blijft hij altijd een groot vraagteken. Ik denk dat elke linksback tegen hem ’s nachts wakker ligt qua snelheid, van ‘oh dit wordt een zwaar dagje’. Hij blijft lopen, hij blijft gaan. Maar hij doet soms dingen dat ik denk: doe nou even je hoofdje omhoog en kijk beter.”